Момент наезда автобуса на женщину на проспекте Октября в Уфе попал на видео

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как женщина переходит проспект Октября и на половине пути ее сбивает "НефАЗ". Женщина падает, затем, видимо, пытается встать - но у нее не получается. Тут же автобус выпускает пассажиров, а водитель подходит к сбитой женщине.