Момент наезда автобуса на женщину на проспекте Октября в Уфе попал на видео

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Сегодня утром, 25 апреля, в центре Уфы на Проспекте Октября большой городской автобус наехал на женщину-пешехода, которую затем с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как женщина переходит проспект Октября и на половине пути ее сбивает "НефАЗ". Женщина падает, затем, видимо, пытается встать - но у нее не получается. Тут же автобус выпускает пассажиров, а водитель подходит к сбитой женщине.
Ранее появились фото с места аварии - автобус отогнали на небольшое расстояние от места ДТП, чтобы избежать заторов.