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Момент наезда автобуса на женщину на проспекте Октября в Уфе попал на видео

25 апреля 2023, 05:52
Фото: mkset.ru
В ГИБДД Уфы рассказали предварительную версию произошедшего

Сегодня утром, 25 апреля, в центре Уфы на Проспекте Октября большой городской автобус наехал на женщину-пешехода, которую затем с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как женщина переходит проспект Октября и на половине пути ее сбивает "НефАЗ". Женщина падает, затем, видимо, пытается встать - но у нее не получается. Тут же автобус выпускает пассажиров, а водитель подходит к сбитой женщине.

Ранее появились фото с места аварии - автобус отогнали на небольшое расстояние от места ДТП, чтобы избежать заторов.

Видео: mkset.ru
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#Валерия Панаева#Видео
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