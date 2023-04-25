Минфин России предлагает взимать налог с иностранных блогеров



В связи с этим ведомство разработало пакет изменений к статье 208 Налогового кодекса, который был внесен в Государственную думу 24 апреля, пишет газета “Известия”. В законопроекте предусмотрено уточнение условий налогообложения доходов россиян, получаемых за границей. Согласно источнику, близкому к правительству, новшество будет касаться блогеров, использующих российские домены, сетевые адреса или серверы в своей деятельности. Если хотя бы одно из этих условий будет соблюдено, доход считается российским. Более того, если физическое лицо было налоговым резидентом России (т.е. находилось в стране более половины года), или доходы получены на счет в российском банке, или источник выплаты находится в России, то соответствующая организация или предприниматель будет считаться российским.