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Минфин России предлагает взимать налог с иностранных блогеров

25 апреля 2023, 08:59
Представители Минфина России предложили новшество, по которому иностранные блогеры, создающие контент за границей и публикующие его на иностранных платформах, должны будут уплачивать подоходный налог в России за доходы, полученные от российских источников.


В связи с этим ведомство разработало пакет изменений к статье 208 Налогового кодекса, который был внесен в Государственную думу 24 апреля, пишет газета “Известия”. В законопроекте предусмотрено уточнение условий налогообложения доходов россиян, получаемых за границей. Согласно источнику, близкому к правительству, новшество будет касаться блогеров, использующих российские домены, сетевые адреса или серверы в своей деятельности. Если хотя бы одно из этих условий будет соблюдено, доход считается российским. Более того, если физическое лицо было налоговым резидентом России (т.е. находилось в стране более половины года), или доходы получены на счет в российском банке, или источник выплаты находится в России, то соответствующая организация или предприниматель будет считаться российским.

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