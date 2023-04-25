«Люди-свиньи»: Митю Фомина заставили петь среди мусора на Сибайском полумарафоне

23 апреля в башкирском Сибае выступил популярный певец Митя Фомин. Во время концерта он успел попасть в странную ситуацию — ему чуть не оторвало руку. Однако не только этот момент вызвал удивление — на видео, которое выложил сам Митя Фомин на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), видно, как певец передвигается от одного края со зрителями к другому по груде мусора — бумажки и упаковка лежали не только возле ног сибайцев, но и разлетелись до самой сцены.