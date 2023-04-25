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«Люди-свиньи»: Митю Фомина заставили петь среди мусора на Сибайском полумарафоне

25 апреля 2023, 06:35
Фото: vk.com/sibayrun

Певцу Мите Фомину пришлось выступать в куче мусора в Сибае

Жители республики сравнили горожан со «свиньями» и удивились, что звезде пришлось выступать среди кучи мусора

23 апреля в башкирском Сибае выступил популярный певец Митя Фомин. Во время концерта он успел попасть в странную ситуацию — ему чуть не оторвало руку. Однако не только этот момент вызвал удивление — на видео, которое выложил сам Митя Фомин на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), видно, как певец передвигается от одного края со зрителями к другому по груде мусора — бумажки и упаковка лежали не только возле ног сибайцев, но и разлетелись до самой сцены.

В комментариях под видео жители отметили этот факт и были возмущены.

— За Башкирию стыдно, неужели нельзя было убраться?! , — удивилась пользовательница Юлия.
— Ветер был очень сильный и гонял мусор только так, — отметила другая зрительница.
— Какая грязь на площади, мусора летает… люди-свиньи, зато песни им подавай, — поделился мнением еще один пользователь.
— Какая грязь, мрачный, депрессивный город. Мусорка! Фу! , — высказалась Юлия Б.

Отметим, что выступление Мити Фомина проходило в рамках Сибайского полумарафона Аструм — серии забегов Bashrun-2023. По данным официального паблика полумарафона "Вконтакте", генеральным партнером мероприятия выступает сеть торговых комплексов "Аструм", связанная с семьей премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, который является уроженцем Сибая.

Сам концерт проходил на Центральной площади напротив ТЦ Зауралье в центре города. Mkset обратился к организаторам полумарафона с просьбой прокомментировать ситуацию.

 

Видео: instagram.com/mf_agent (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
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#Видео#Валерия Панаева
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