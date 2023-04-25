ДТП с автобусом на проспекте в Уфе: фото с места аварии

Posted 25 апреля 04:54
Published 25 апреля 04:54
Modified 25 апреля 04:56
Updated 25 апреля 04:56
Сегодня утром в Уе произошло ни одно происшествие: на парковке торгового центра дрифтовал горящий грузовик, уже рядом с 21 больницей в ДТП с пассажирским автобусом попал реанимобиль скорой, еще один автобус попал в аварию на улице Шафиева.
Как сообщили в ГИБДД Уфы, последнее ДТП произошло около 8 утра: водитель НефАЗа, следовавшего по маршруту №39 «ТСК Пушкинский — Сипайлово», при повороте на проспект Октября сбил пешехода. Пострадавшей оказалась 55-летняя женщина, с тяжелыми травмами ее на «скорой» доставили в больницу.
В салоне автобуса находилось около 40 пассажиров. На данный на месте работают сотрудники ГИБДД, начато разбирательство.