ДТП с автобусом на проспекте в Уфе: фото с места аварии

Сегодня утром в Уе произошло ни одно происшествие: на парковке торгового центра дрифтовал горящий грузовик, уже рядом с 21 больницей в ДТП с пассажирским автобусом попал реанимобиль скорой, еще один автобус попал в аварию на улице Шафиева.