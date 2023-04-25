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Posted 25 апреля 04:54

Published 25 апреля 04:54

Modified 25 апреля 04:56

Updated 25 апреля 04:56

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ДТП с автобусом на проспекте в Уфе: фото с места аварии

25 апреля 2023, 04:54
Фото: mkset.ru
Авария с участием пассажирского автобуса произошла сегодня утром на улице Шафиева.

Сегодня утром в Уе произошло ни одно происшествие: на парковке торгового центра дрифтовал горящий грузовик, уже рядом с 21 больницей в ДТП с пассажирским автобусом попал реанимобиль скорой, еще один автобус попал в аварию на улице Шафиева. 

Автобус наехал на пассажира в Уфе Автобус наехал на пассажира в Уфе
Автобус наехал на пассажира в Уфе
Фото: mkset.ru

Как сообщили в ГИБДД Уфы, последнее ДТП произошло около 8 утра: водитель НефАЗа, следовавшего по маршруту №39 «ТСК Пушкинский — Сипайлово», при повороте на проспект Октября сбил пешехода. Пострадавшей оказалась 55-летняя женщина, с тяжелыми травмами ее на «скорой» доставили в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДДНа месте работают сотрудники ГИБДД
На месте работают сотрудники ГИБДД
Фото: mkset.ru

В салоне автобуса находилось около 40 пассажиров. На данный на месте работают сотрудники ГИБДД, начато разбирательство.

Фото: mkset.ru
#Элина Сайфранова
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