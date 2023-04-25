Денис Буцаев: Законопроект о РОП направлен на рассмотрение в Госдуму

Проект закона предусматривает совершенствование механизма РОП в целях достижения национальных целей по сокращению на 50% объемов захоронения мусора на полигонах к 2030 году. Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Кроме этого, изменения в системе РОП согласуются с задачами циклической экономики. Механизм РОП (средства экосбора) является гарантией того, что финансовые вложения в объекты утилизации мусора будут возвращены, пишет inkazan.ru. При действующем администрировании экологический сбор составляет порядка 5,1 млрд рублей в год. На эти деньги нельзя создать мощности по утилизации 17,6 млн тонн отходов, которые требуются для достижения показателей федпроекта «Экономика замкнутого цикла», подытожил Буцаев.