Денис Буцаев: Законопроект о РОП направлен на рассмотрение в Госдуму

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Совершенствование данной системы обеспечит дополнительное финансирование отрасли по обращению с отходами, необходимое для создания недостающих мощностей по утилизации в объеме 17,6 млн тонн.
Проект закона предусматривает совершенствование механизма РОП в целях достижения национальных целей по сокращению на 50% объемов захоронения мусора на полигонах к 2030 году. Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Кроме этого, изменения в системе РОП согласуются с задачами циклической экономики. Механизм РОП (средства экосбора) является гарантией того, что финансовые вложения в объекты утилизации мусора будут возвращены, пишет inkazan.ru. При действующем администрировании экологический сбор составляет порядка 5,1 млрд рублей в год. На эти деньги нельзя создать мощности по утилизации 17,6 млн тонн отходов, которые требуются для достижения показателей федпроекта «Экономика замкнутого цикла», подытожил Буцаев.
Ответственность за утилизацию упаковки авторы законопроекта предлагают перенести на ее производителей. Нужно создать реестр проверенных компаний-утилизаторов и производителей товаров, ввести коэффициенты экологичности и увеличить нормативы утилизации до 100%.
Денис Буцаев подчеркнул, что изменения направлены на обеспечение прозрачности и доступности отрасли для добросовестных предприятий, деятельность которых согласуется с принципами экономики замкнутого цикла. ППК «РЭО» одобряет инициативу и надеется на запуск новой, усовершенствованной системы РОП с начала 2024 года.
Все эти меры обеспечат отрасли утилизации необходимое финансирование за счет поступления экологического сбора и прямых соглашений с производителями товаров.
Наряду с этими преимуществами создание новых мощностей по утилизации позволит открыть 19 тысяч рабочих мест, в том числе на предприятиях смежных отраслей. Например, на заводах по производству экологичной продукции.
Если не провести реформу РОП, то количество мусорных полигонов и несанкционированных свалок продолжит расти. Будут увеличиваться и тарифы на вывоз ТКО в связи с недостаточным объемом средств, уплачиваемых товаропроизводителями в рамках экологического сбора.