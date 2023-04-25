10 жалоб и 14 ножевых: история шокирующего убийства молодой чиновницы из Башкирии

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Молодая чиновница из Белорецка погибла в ночь с 12 на 13 августа прошлого года. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, собранные правоохранителями доказательства будет изучать суд. Заседание по делу пока не назначено. Mkset восстанавливает хронологию событий, которые привели к трагедии, потрясшей жителей республики.
31-летняя Дина Махиянова работала начальником отдела развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка в администрации Белорецкого района. Со своим будущим мужем-убийцей Аликом Махияновым познакомилась в Белорецке будучи одиннадцатиклассницей. Девушка с родителями в тот момент жила в Новом Уренгое, и Махиянов уехал вслед за семьей. Как вспоминает мать Дины, с самого начала он постоянно устраивал сцены ревности.
У супругов родился первый сын, семья переехала в Белорецк. Алик Махиянов оказался не только ревнивцем, но и проявлял агрессию. Он требовал постоянно отчитываться о том, где она и с кем вплоть до того что заставлял ее присылать фотографии с места, где находится девушка. Все время подозревал ее в изменах.
В 2010 году Дина развелась с мужем, однако не ушла от него окончательно. Уже неофициальные супруги продолжали жить вместе, у них появился еще один сын. Алик, по словам подруг и матери Дины, продолжал издеваться над женой — знакомые и коллеги часто замечали синяки на ее руках и лице. Девушка много работала на семейной ферме, чистила навоз, пасла гусей, торговала мясом на рынке...
На работу в администрацию ее пригласили после презентации проекта по развитию семейной фермы. Дина претендовала на предоставление мер господдержки. Ее деловые качества заметили и предложили хорошую должность в администрации.
Девушка была счастлива, получив новую работу. Она взяла квартиру в Уфе в ипотеку и собиралась начать жизнь заново.
Зимой 2022 года Дина предприняла очередную попытку уйти от мужа и с детьми перебралась к родителям. Но Махиянов приехал ночью, схватил уличную скамейку и выбил стекла в доме. Дина заявила на бывшего мужа в полицию, но ожидаемого результата это не принесло.
В свой последний вечер девушка отмечала день рождения подруги в местном клубе. Она призналась, что никогда не чувствовала себя такой свободной, хотя и в тот вечер бывший муж донимал ее звонками и угрозами. Но никто не придал им серьезного значения.
Вечером девушки довезли Дину до родительского дома, оставили у калитки и почти сразу же услышали крики. Как оказалось, вооруженный ножом Махиянов поджидал жертву, спрятавшись между забором участка и киоском, построенным рядом с ним. Помешать ему не успели — как выяснили судмедэксперты, тиран 14 раз ударил девушку ножом, в том числе и в сердце.
Дина умерла на руках подруг. Сам же Махиянов, сбежав с места преступления, почти сразу же явился в полицию с повинной, где заявил, что его «всего трясло и было сильное сердцебиение» - возможно, пытаясь объяснить преступление состоянием аффекта. Ему предъявили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и взяли под стражу. Позже проведенная экспертиза признает его абсолютно вменяемым.
В МВД по Башкирии тогда подтвердили, что женщина и её родственники ранее заявляли, что Махиянов разбил окна, не отпускает Дину из дому, забирает и ломает ее телефон, скандалит, а также преследует девушку и угрожает ей расправой.
В ведомстве отмечали, что домашний тиран ранее привлекался за административные правонарушения, в том числе и за побои. Правоохранители регулярно проводили проверки в отношении семейного дебошира.
Расследовавший убийство СКР практически сразу же возбудил еще одно уголовное дело: по факту возможной халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). В процессе расследования выяснилось, что Дина Махиянова с декабря 2020 по август 2022 года неоднократно жаловалась в полицию на бывшего мужа, угрожавшего ей и убийством.
Следователи намерены проверить «полноту проведённых проверочных мероприятий и принятых профилактических мер в отношении обвиняемого, а также законность и обоснованность процессуальных решений по заявлениям потерпевшей».
Глава Белорецкого района Андрей Иванюта также отмечал, что чиновница стала жертвой домашнего насилия — с его слов, бывший муж ранее неоднократно ее избивал, обращения в правоохранительные органы не дали результата.
Уже после убийства в сети появилось видео, на котором Дина говорит, обращаясь к сотрудникам полиции: «Меня зарежут — это вы слышали? Когда меня зарежут, вы что скажете?».
Хотя на следственном эксперименте Махиянов заявил, что взял нож «для самозащиты» и хотел просто поговорить с бывшей женой, близкие девушки уверены, что преступление было спланированным. Незадолго до трагедии обвиняемый решал имущественные вопросы, заставив Дину переоформить на него автокредит.
У девушки остались двое сыновей, на момент убийства им было 13 и шесть лет. Их воспитывают родители Дины.
Рассматривать уголовное дело Алика Махиянова будет суд присяжных.