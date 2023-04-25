10 жалоб и 14 ножевых: история шокирующего убийства молодой чиновницы из Башкирии

У супругов родился первый сын, семья переехала в Белорецк. Алик Махиянов оказался не только ревнивцем, но и проявлял агрессию. Он требовал постоянно отчитываться о том, где она и с кем вплоть до того что заставлял ее присылать фотографии с места, где находится девушка. Все время подозревал ее в изменах.