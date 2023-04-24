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Скоро вернусь: Башкирию накрыла мощная магнитная буря

24 апреля 2023, 07:30
Фото: 1MI

Накрывшая Башкирию мощная магнитная буря вернется уже 21 мая 2023 года

Сегодня Уфу и Башкирию накрыла магнитная буря уровня G2.

Ранним утром 24 апреля над Уфой и Башкирией бушевала магнитная буря. Ее уровень специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ относят к среднему, так что могло быть и хуже.

В следующем месяце восприимчивым к солнечной активности жителям республики снова придется несладко. По прогнозу Лаборатории солнечной активности магнитосфера не будет значительно возбуждаться еще почти месяц. Следующий всплеск магнитной активности специалисты прогнозируют на 21 мая.

Напомним, в дни сильно возбужденной магнитосферы специалисты рекомендуют по возможности давать себе возможность отдохнуть, исключить кофе и заменить его на травяной чай, а также не перегружать себя ни физическими, ни умственными нагрузками.

Напомним, сегодняшней ночью в нескольких районах Башкирии жители увидели северное сияние, и его причиной стала именно магнитная буря, которая в целом по планете приближалась к экстремально сильной. Известно, что природное явление заметили не только в Башкирии, но и в других регионах страны.

График магнитных бурь в марте–апреле 2023 года в Уфе
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество
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