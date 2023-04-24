Скоро вернусь: Башкирию накрыла мощная магнитная буря

Напомним, сегодняшней ночью в нескольких районах Башкирии жители увидели северное сияние, и его причиной стала именно магнитная буря, которая в целом по планете приближалась к экстремально сильной. Известно, что природное явление заметили не только в Башкирии, но и в других регионах страны.