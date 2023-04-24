Внедрение беспилотных технологий в поездах РЖД откладывается из-за удорожания

До этого планировалось, что беспилотные системы машинного зрения и искусственного интеллекта будут запущены в 2022 году, пишет газета “Известия”. Разработчик Cognitive Pilot проводил испытания систем, которые могли помогать машинистам и выступать в качестве дополнительных приборов безопасности. Однако из-за увеличения цены на продукт проект затормозился. РЖД пока не договорились с Cognitive Pilot по цене, эксперты полагают, что монополия может закупить альтернативную разработку.