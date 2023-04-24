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Published Сегодня, 12:40

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Updated Сегодня, 12:42

Внедрение беспилотных технологий в поездах РЖД откладывается из-за удорожания

24 апреля 2023, 12:40
Запуск беспилотных технологий в поездах на российских железных дорогах отложен на неопределенный срок из-за повышения стоимости разработки.

До этого планировалось, что беспилотные системы машинного зрения и искусственного интеллекта будут запущены в 2022 году, пишет газета “Известия”. Разработчик Cognitive Pilot проводил испытания систем, которые могли помогать машинистам и выступать в качестве дополнительных приборов безопасности. Однако из-за увеличения цены на продукт проект затормозился. РЖД пока не договорились с Cognitive Pilot по цене, эксперты полагают, что монополия может закупить альтернативную разработку.

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