В Уфе закончился отопительный сезон

Теплая погода неизбежно привела к стабильной среднесуточной температуре 8 градусов и более. После того как такая погода держится более 5 дней, местные власти принимают решение о завершении отопительного сезона. И в Уфе это решение было принято в прошлую среду, 19 апреля.