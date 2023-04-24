В Уфе закончился отопительный сезон

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 05:37
Теплая погода неизбежно привела к стабильной среднесуточной температуре 8 градусов и более. После того как такая погода держится более 5 дней, местные власти принимают решение о завершении отопительного сезона. И в Уфе это решение было принято в прошлую среду, 19 апреля.
Однако батареи в Уфе с сегодняшнего дня перестанут греть в домах, подключенных к центральному отоплению, если же дом отапливается автономно и у него индивидуальный тепловой пункт, то жильцы сами принимают решение когда оптимально провести отключение на собрании собственников многоквартирного дома.
Напомним, в мае жители Уфы получат квитанции за апрельское отопление и не будут оплачивать данную услугу до начала следующего отопительного сезона. Однако когда наступит новый отопительный сезон также будет зависеть от погодных условий.