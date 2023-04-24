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В Уфе посреди недели полностью перекроют участки двух улиц в центре

24 апреля 2023, 11:44
Фото: 1MI

В среду 26 апреля в Уфе на несколько часов перекроют улицы Пушкина и Советскую

Улицы будут перекрыты на время торжественной церемонии отправки добровольческого батальона имени Даяна Мурзина.

В ближайшую среду, 26 апреля в Уфе на 2,5 часа будут перекрыты две улицы в центре. Речь идет об улицах Советской и Пушкина близ Советской площади. Участки этих улиц перекрываются на время отправки или же встречи приехавших в отпуск участников СВО.

26 апреля участок улицы Пушкина от Цюрупы до Ленина и участок улицы Советской от Заки Валиди до Октябрьской революции будут перекрыты с 13 до 16:30. В это время с Советской площади будут провожать к месту боевого слаживания добровольческий батальон имени «черного генерала» Даяна Мурзина.

Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, в батальон имени Даяна Мурзина набирали возрастных желающих, предельный возраст добровольца — 60 лет. Формируется данный батальон под эгидой Минобороны России.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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