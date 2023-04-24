В Уфе посреди недели полностью перекроют участки двух улиц в центре

В ближайшую среду, 26 апреля в Уфе на 2,5 часа будут перекрыты две улицы в центре. Речь идет об улицах Советской и Пушкина близ Советской площади. Участки этих улиц перекрываются на время отправки или же встречи приехавших в отпуск участников СВО.