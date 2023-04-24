В Уфе посреди недели полностью перекроют участки двух улиц в центре

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
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Updated Сегодня, 11:47
В ближайшую среду, 26 апреля в Уфе на 2,5 часа будут перекрыты две улицы в центре. Речь идет об улицах Советской и Пушкина близ Советской площади. Участки этих улиц перекрываются на время отправки или же встречи приехавших в отпуск участников СВО.
26 апреля участок улицы Пушкина от Цюрупы до Ленина и участок улицы Советской от Заки Валиди до Октябрьской революции будут перекрыты с 13 до 16:30. В это время с Советской площади будут провожать к месту боевого слаживания добровольческий батальон имени «черного генерала» Даяна Мурзина.
Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, в батальон имени Даяна Мурзина набирали возрастных желающих, предельный возраст добровольца — 60 лет. Формируется данный батальон под эгидой Минобороны России.