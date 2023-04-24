В Баймакском районе ценят благотворительную деятельность «Семеновского рудника»

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
В частности, речь шла об итогах благотворительной деятельности за 2020–2021 гг., а также за неполный 2022-й. Редакция решила обратиться непосредственно к тем, кто получает от компании помощь, чтобы поподробнее узнать, как и чем «Семеновский рудник» помогает району.
По словам представителей районной администрации, предприятие постоянно оказывает благотворительную помощь различным благотворительным фондам и активно участвует в жизни сельских поселений Баймакского района. Объем работ по благоустройству близлежащих деревень и местных инициатив, которые финансирует «Семеновский рудник» последние годы, расширяется. Так, например, если в 2017 году сумма на эти нужды составляла всего 322 тыс. руб., то в 2020 году она составила уже 6,8 млн руб. (без НДС).
Как отметили в пресс-службе Баймакского района, компания участвует в программе местных инициатив: в рамках ППМИ-2022 «Семеновский рудник» участвовал в софинансировании проектов Семеновского сельсовета по ремонту водопропускной трубы в д. Мунасипово (70 тыс. руб.) и по капремонту в д. Чингизово в Тавлыкаевском сельсовете (50 тыс. руб.). Кроме того, компания занимается отсыпкой улиц и дорог, активно помогает проводить культурно-массовые мероприятия (районный праздник «Сабантуй», Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье», фестиваль «Башкирская лошадь» и т. д.), а также занимается рекультивацией свалок, установкой памятников, помогает тушить лесные пожары. Также добавим, что в 2018 году на инвестиционном сабантуе «Зауралье-2018» было заключено двустороннее Соглашение об инвестиционных намерениях между Администрацией МР Баймакский район РБ и ООО «Семеновский рудник».
Глава Семеновского сельсовета Расуль Салимов рассказал, что между сельсоветом и «Семеновским рудником» было подписано социально-экономическое соглашение еще в 2010 году, и с тех пор предприятие оказывает помощь во всех местных мероприятиях. Так, компания является спонсором всех культурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения. Кроме того, при их поддержке был проложен кабель протяженностью 3 км и проведен интернет в деревне Мунасипово.
— Ежегодно перед началом учебного года первоклассникам предприятие закупает и дарит первоклассникам школьные принадлежности. Дважды в год организуют подписку на районные СМИ для ветеранов и многодетных семей. В Международный день пожилых людей закупает и раздает продуктовые наборы пожилым и одиноко проживающим жителям сельского поселения. Зимой регулярно помогают чистить местные дороги от снега, ремонт и содержание дорог — также берет на себя «Семеновский рудник». Также предприятие оказывает финансовую помощь в разработке генплана и ПЗЗ сельского поселения, — прокомментировал Расуль Салимов.
Также глава Семеновского сельсовета подчеркнул, что с началом СВО коллектив рудника собрал и отправил гуманитарный груз, а семьям мобилизованных оказал адресную помощь по тем или иным вопросам.
Глава Акмурунского сельсовета Марс Абубакиров отметил, что с «Семеновским рудником» сотрудничество продолжается с 2019 года, когда предприятие оказало помощь в рекультивации полигона ТБО. Кроме того, компания помогает в организации различных мероприятий — так, например, «Семеновский рудник» оказал финансовую помощь в проведении замечательного «Бала маскарадов», а в конце прошлого года организовал новогодние подраки для воспитанников школы в д. Верхнемамбетово.
И.о. заведующей отделения Социального приюта для детей и подростков в Зилаирском районе Диля Аккускарова уточнила, что учреждение сотрудничает с «Семеновским рудником» около двух лет, при этом акценты делаются на благотворительную и спонсорскую помощь приюту, что улучшает условия работы отделения с воспитанниками и их родителями.
— В минувшем году «Семеновский рудник» участвовал в акции «Помоги собраться в школу» накануне учебного года. Благодаря предприятию, 15 воспитанников приюта начали учебный год с новыми рюкзаками и школьными принадлежностями. Кроме того, компания организовала подарки для 16 наших воспитанников накануне Нового года. Особая благодарность за покупку для нашего отделения ноутбука и компьютерного процессора, что положительно сказалось на эффективности работы специалистов с несовершеннолетними.
Глава Ишмурзинского сельсовета Загит Кашкаров отметил, что «Семеновский рудник» ежегодно оказывает спонсорскую помощь в софинансировании программы поддержки местных инициатив в РБ.
— Ежегодно перед началом учебного года первоклассникам покупают и дарят школьные принадлежности, в новогодние праздники — праздничные кульки. В зимнее время помогают с очисткой дорог от снега. Также помогли при текущем ремонте уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения. При ликвидации мусоросвалки, при восстановлении пруда, в проведении газового отопления и обустройстве стоянки для автомобилей в мечеть села Ишмурзино оказали помощь транспортом. Руководство «Семеновского рудника» всегда готово прийти на помощь, и мы очень благодарны за это!
Заведующая Центром развития ребенка — детским садом «Звездный» в Баймаке Роза Рахимгулова рассказала Mkset, что в прошлом году они обратились к руководству «Семеновского рудника» с просьбой помочь в приобретении инвентаря для детсада:
— В результате предприятие помогло приобрести игровую стенку для коррекционной группы и специальный ковер. Своими силами мы бы не справились — сумма для нашего учреждения слишком большая, поэтому мы очень благодарны «Семеновскому руднику» и надеемся, что предприятие сможет помогать нам и в дальнейшем.
Директор баймакской школы №5 Фаниль Елкибаев подчеркнул, что районный депутат, директор по качеству сырья, коммерческим и общим вопросам ООО «Семеновский рудник» Вадим Гибадуллин всегда активно участвует в жизни школы. Так, например, в школе особое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения, и в этой работе «Семеновский рудник» оказывает значительную помощь и поддержку. В 2021 году компания организовала пошив формы для школьников-юнармейцев, которые возглавили парад Победы на центральной площади города. Также, по словам Фаниля Елкибаева, Вадим Гибадуллин поддержал инициативу школы в установлении памятника воину-освободителю (точная копия памятника в Таллине), который был открыт 21 февраля 2023 года. Кроме того, компания организовала для детей из кадетского и начальных классов школы более 200 новогодних кульков в 2021/2022 учебном году.
— Вадима Ринатовича мы приглашаем на разные торжественные мероприятия в нашей школе, он всегда активно участвует, не оставляет без внимания наших учеников, помогает в укреплении материально-технической базы школы, — уточнил Фаниль Елкибаев.
Председатель МОО по возрождению, развитию языка и культуры Башкирского народа «Курултай Башкир» Баймакского района РБ Ришат Ишембетов прокомментировал, что с «Семеновским рудником» он сотрудничает с 2016 года и предприятие никогда не отказывает в помощи.
— Наша организация занимается проведением различных социальных мероприятий в районе. Администрация субсидирует, но этого зачастую не хватает, поэтому мы запрашиваем спонсорскую помощь у «Семеновского рудника». Он нам очень помогает, и не первый год — большое спасибо предприятию за это!
Также отметим, что «Семеновский рудник» в этом году оказал финансовую помощь в поездке баймакской образцовой хореографической студии «Саптар» на всероссийский конкурс в Москве.
В 2023 году компания, которая по праву считается одним из основных производителей района, продолжит творить добрые дела, выполняя социальные обязательства перед жителями.