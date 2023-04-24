В Баймакском районе ценят благотворительную деятельность «Семеновского рудника»

Директор баймакской школы №5 Фаниль Елкибаев подчеркнул, что районный депутат, директор по качеству сырья, коммерческим и общим вопросам ООО «Семеновский рудник» Вадим Гибадуллин всегда активно участвует в жизни школы. Так, например, в школе особое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения, и в этой работе «Семеновский рудник» оказывает значительную помощь и поддержку. В 2021 году компания организовала пошив формы для школьников-юнармейцев, которые возглавили парад Победы на центральной площади города. Также, по словам Фаниля Елкибаева, Вадим Гибадуллин поддержал инициативу школы в установлении памятника воину-освободителю (точная копия памятника в Таллине), который был открыт 21 февраля 2023 года. Кроме того, компания организовала для детей из кадетского и начальных классов школы более 200 новогодних кульков в 2021/2022 учебном году.