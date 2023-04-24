«Уральская Сталь» заявила о намерениях выпустить облигации на 5 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:45
Привлеченные средства планируют использовать на проведение ремонтных работ в цехах комбината, который с марта 2022 года вошел в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом (ЗТЗ).
Как пишет bfm.ru, с соответствующим заявлением выступил генеральный директор компании Денис Сафин.
УК «Уральская Сталь» разрабатывает план по увеличению экспорта чугуна в другие страны в 1,7–2 раза. Эксперты рынка положительно оценивают возможность размещения ценных бумаг компании, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании и устанавливается на уровне eA(RU). Такие приоритетные нормативы оценки работы компании, как рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка, обслуживание долга и денежного потока, высоко оценены профильными специалистами.
Трехлетние облигации акционерное общество «Уральская Сталь» выставит на Мосбирже в конце апреля. За организацию размещения будет отвечать Газпромбанк, что прописано в презентации компании для инвестиционных партнеров.
Глава УК «Уральская Сталь» Денис Сафин заявил, что объемы производства и финансовая стабильность холдинга никак не изменились в переломном 2022 году. В ближайших планах компании — увеличение выпуска различных видов продукции, которого можно достичь благодаря внедрению масштабной инвестиционной программы. В конце прошлого года «Уральская Сталь» с большим успехом представила на бирже свой первый выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 на 10 миллиардов рублей, которые в итоге направят на реализацию инвестиционной программы.
Помимо чугуна «Уральская Сталь» намерена сосредоточиться на выпуске стального проката. Чтобы нарастить темпы производства, понадобится инвестиционный капитал в размере 7–10 миллиардов рублей. Средства направят на полную модернизацию оборудования электросталеплавильного цеха. Такие изменения помогут увеличить выпуск стали с 1,8 миллиона до 2,4 миллиона тонн в год.
Денис Сафин также рассказал об открытии нового цеха бесшовных горячекатаных труб мощностью 250 тысяч тонн в год на новотроицком комбинате в первой половине осени этого года. Помимо этого, холдинг должен приступить к постройке новой аглофабрики и машины непрерывного литья заготовок (строительство МНЛЗ-3).