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«Уральская Сталь» заявила о намерениях выпустить облигации на 5 млрд рублей

24 апреля 2023, 06:45
Фото: piqsels.com
Управляющая компания «Уральская Сталь» готовит новый выпуск облигаций объемом не менее пяти миллиардов рублей.

Привлеченные средства планируют использовать на проведение ремонтных работ в цехах комбината, который с марта 2022 года вошел в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом (ЗТЗ).

Как пишет bfm.ru, с соответствующим заявлением выступил генеральный директор компании Денис Сафин.

УК «Уральская Сталь» разрабатывает план по увеличению экспорта чугуна в другие страны в 1,7–2 раза. Эксперты рынка положительно оценивают возможность размещения ценных бумаг компании, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании и устанавливается на уровне eA(RU). Такие приоритетные нормативы оценки работы компании, как рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка, обслуживание долга и денежного потока, высоко оценены профильными специалистами.

Трехлетние облигации акционерное общество «Уральская Сталь» выставит на Мосбирже в конце апреля. За организацию размещения будет отвечать Газпромбанк, что прописано в презентации компании для инвестиционных партнеров.

Глава УК «Уральская Сталь» Денис Сафин заявил, что объемы производства и финансовая стабильность холдинга никак не изменились в переломном 2022 году. В ближайших планах компании — увеличение выпуска различных видов продукции, которого можно достичь благодаря внедрению масштабной инвестиционной программы. В конце прошлого года «Уральская Сталь» с большим успехом представила на бирже свой первый выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 на 10 миллиардов рублей, которые в итоге направят на реализацию инвестиционной программы.

Помимо чугуна «Уральская Сталь» намерена сосредоточиться на выпуске стального проката. Чтобы нарастить темпы производства, понадобится инвестиционный капитал в размере 7–10 миллиардов рублей. Средства направят на полную модернизацию оборудования электросталеплавильного цеха. Такие изменения помогут увеличить выпуск стали с 1,8 миллиона до 2,4 миллиона тонн в год.

Денис Сафин также рассказал об открытии нового цеха бесшовных горячекатаных труб мощностью 250 тысяч тонн в год на новотроицком комбинате в первой половине осени этого года. Помимо этого, холдинг должен приступить к постройке новой аглофабрики и машины непрерывного литья заготовок (строительство МНЛЗ-3).

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