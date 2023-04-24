«Уральская Сталь» заявила о намерениях выпустить облигации на 5 млрд рублей

Глава УК «Уральская Сталь» Денис Сафин заявил, что объемы производства и финансовая стабильность холдинга никак не изменились в переломном 2022 году. В ближайших планах компании — увеличение выпуска различных видов продукции, которого можно достичь благодаря внедрению масштабной инвестиционной программы. В конце прошлого года «Уральская Сталь» с большим успехом представила на бирже свой первый выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 на 10 миллиардов рублей, которые в итоге направят на реализацию инвестиционной программы.