«Тяжелые люди»: В Башкирии вандалы украли туалет для туристов возле водопада

На вопиющий инцидент, произошедший на водопаде Усак-Кичу или же Чеховский водопад, посетовал глава Бижбулякского района Артур Зарипов. И возмущение чиновника можно понять, ведь одна из главных достопримечательностей района осталась без туалета. Глава предполагает, что похищен туалет был по причине того, что он состоит из металла, а значит его можно сдать и обогатиться.