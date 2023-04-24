mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Изображение материала

«Тяжелые люди»: В Башкирии вандалы украли туалет для туристов возле водопада

24 апреля 2023, 06:39
Фото: Игорь Ант / vk.com/Восхитительная Башкирия

В Башкирии с Чеховского водопада вандалы украли туалет для туристов

Весной Чеховский водопад или же водопад Усак-Кичу особенно прекрасен, но неизвестные оставили его без туалета.

На вопиющий инцидент, произошедший на водопаде Усак-Кичу или же Чеховский водопад, посетовал глава Бижбулякского района Артур Зарипов. И возмущение чиновника можно понять, ведь одна из главных достопримечательностей района осталась без туалета. Глава предполагает, что похищен туалет был по причине того, что он состоит из металла, а значит его можно сдать и обогатиться.

— Прекрасный полноводный водопад, который ждёт к себе всех гостей района.
Одно огорчило до глубины души. Пока кто-то старается, делает, другие смотрят как на этом нажиться. Украли большой металлический туалет с территории водопада. Опять охотники за металлом, — посетовал Зарипов.

Чеховский водопад или же водопад Усак-Кичу расположен на границе Бижбулякского и Альшеевского районов Башкирии. Водопад представляет из себя несколько ручьев, которые берут свое начало чуть выше и спускаются каскадами по камням и мху. По сути Чеховский водопад водопадом не является, но все-равно красиво, особенно весной, потому что летом воды гораздо меньше. Однако нынешний полноводный сезон омрачен отсутствием туалета.

 

Читайте также:
Жители Башкирии показали как водопад Кук-Каракук «закатали» в железные сваи
На трассе Уфа-Белорецк убрали туалет, а выгребную яму со всем содержимым оставили
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#ДТП#Кража#Новости Башкирии#Общество
Подпишитесь
«По трое каждые две недели»: жена участника СВО из Башкирии сделала громкое заявление
Сегодня, 07:43
Болотистая почва и сваи 14 метров: смотрим на первую платную дорогу в Башкирии
Сегодня, 07:37
Что известно о погибшем в ДТП судье Верховного суда Башкирии Андрее Власове
22 апреля 12:19
«Сам по себе»: Что происходит с туризмом в Башкирии
Сегодня, 04:51
«Ничего страшного»: Хабиров поручил отключить отопление, даже если в мае похолодает
Сегодня, 08:12
Скоро вернусь: Башкирию накрыла мощная магнитная буря
Сегодня, 07:30