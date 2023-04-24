«Тяжелые люди»: В Башкирии вандалы украли туалет для туристов возле водопада

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
На вопиющий инцидент, произошедший на водопаде Усак-Кичу или же Чеховский водопад, посетовал глава Бижбулякского района Артур Зарипов. И возмущение чиновника можно понять, ведь одна из главных достопримечательностей района осталась без туалета. Глава предполагает, что похищен туалет был по причине того, что он состоит из металла, а значит его можно сдать и обогатиться.
— Прекрасный полноводный водопад, который ждёт к себе всех гостей района.
Одно огорчило до глубины души. Пока кто-то старается, делает, другие смотрят как на этом нажиться. Украли большой металлический туалет с территории водопада. Опять охотники за металлом, — посетовал Зарипов.
Чеховский водопад или же водопад Усак-Кичу расположен на границе Бижбулякского и Альшеевского районов Башкирии. Водопад представляет из себя несколько ручьев, которые берут свое начало чуть выше и спускаются каскадами по камням и мху. По сути Чеховский водопад водопадом не является, но все-равно красиво, особенно весной, потому что летом воды гораздо меньше. Однако нынешний полноводный сезон омрачен отсутствием туалета.