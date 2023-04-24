Стало известно, где и когда пройдут похороны погибшего в ДТП судьи из Башкирии

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Церемония прощания с погибшим ранее в ДТП судей Верховного суда Башкирии Андреем Власовым пройдет сегодня, 24 апреля, в 11. 30 по адресу: Новобелокатай, ул. Школьная, д. 22, кв. 2. Об этом сообщает администрация Новобелокатайского сельсовета.
Напомним, что столкновение Мазда СХ-9 и микроавтобуса «Пежо Боксер» произошло ранее на дороге Нефтекамск-Дюртюли. Известно об одном пострадавшем из легкового автомобиля, а также о 10 пассажирах из микроавтобуса. Все были доставлены в ГБУЗ «Дюртюлинская ЦРБ» для осмотра.