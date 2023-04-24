Северное сияние, парад на 9 мая в Уфе и отключение отопления

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
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Updated Сегодня, 16:47
Жители Татышлинского и Бакалинского районов Башкирии смогли увидеть в ночном небе северное сияние. Необычное для наших широт природное явление эксперты обуславливают большим выбросом на Землю солнечной массы, другими словами, сильной магнитной бури. Уровень магнитной бури доходил до G4 (4 класса по 5-балльной шкале), сообщают эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.
В следующий раз мощнейшая магнитная буря в Уфе будет уже в конце мая, а именно 21 числа. Согласно прогнозу экспертов буря достигнет уровня G4, что теоретически может означать появление в небе над республикой Северного сияния.
В Уфе 9 мая пройдет торжественный парад с участием военной техники. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Также ранее об изменениях в программе мероприятий 9 мая сообщили в администрации Уфы. Сообщается, что мероприятия, приуроченные к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут без изменений. В администрации подчеркивают, что если изменения в программе празднования Дня Победы произойдут, то информация обязательно появится на сайте и в соцсетях мэрии.
Глава Башкирии Радий Хабиров назвал два самых грязных района Уфы - Калининский и Орджоникидзевский. Радий Хабиров поручил мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву «добавить энергии» в наведение порядка в северных районах Уфы.
Вузы Москвы, СПБ и Казани оказались лучшими, а башкирские вылетели из списка ТОП-50. Свои позиции в рейтинге потеряли почти все. Рассказываем насколько сильно.
В июле Уфимский хоспис примет первых пациентов. На данный момент оборудование для хосписа закуплено на 80%, также продолжает формироваться и коллектив медучреждения.