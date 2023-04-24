Реальный срок: За срыв сдачи детской поликлиники в Баймаке ответил Марзаев с Луны

— Что происходит, Алан Викторович?

— Радий Фаритович, это реальный срок. Это будет реальный срок.

— Когда?

— Как указано, октябрь месяц.

— Подождите. Октябрь месяц, я так понимаю, вы получите лицензию, так или нет?

— Ну, не мы. Минобр.

— Это не Минобр. Минздрав.

— Минздрав, господи.

— Когда лицензию вы получите, Азат Салаватович?, – обратился Хабиров к замминистра здравоохранения.

— Сразу после оформления решения о вводе в эксплуатацию приступаем к лицензированию. Если это в октябре, то я думаю, это ноябрь.

— Тогда договариваемся так, с учетом большого запаса вам, 1 декабря дети должны туда пойти. Правильно я понимаю?

— Дети?

— Дети.

— А, на этом плане, дети, да.

— Вы на Луне сидите? Вы где сидите? Что вы тут вот это… или я говорю плохо что-то не по-русски?