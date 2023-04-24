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Реальный срок: За срыв сдачи детской поликлиники в Баймаке ответил Марзаев с Луны

24 апреля 2023, 12:52
Фото: 1MI

«Вы на Луне?»: Хабирова шокировала осведомленность Марзаева о скандальной поликлинике

Детскую поликлинику строят с 2021 года, но сдать ее ко Дню республики вряд ли получится.

На традиционной оперативке в правительстве Башкирии 24 апреля не обошлось без курьезной истории. Ситуацию сложно квалифицировать, ведь оптимально подходит к ней поговорка «и смех и грех».

Так, речь на оперативном совещании зашла об одном из долгостроев, детской поликлинике в Баймакском районе, срок сдачи которой переносят уже не в первый раз. Школа строится с 2021 года и глава республики потребовал конкретные сроки сдачи объекта. Глава уже тогда почувствовал «космические» нотки и поинтересовался, куда улетели сроки. Далее состоялся весьма нетривиальный диалог.

— Что происходит, Алан Викторович?
— Радий Фаритович, это реальный срок. Это будет реальный срок.
— Когда?
— Как указано, октябрь месяц.
— Подождите. Октябрь месяц, я так понимаю, вы получите лицензию, так или нет?
— Ну, не мы. Минобр.
— Это не Минобр. Минздрав.
— Минздрав, господи.
— Когда лицензию вы получите, Азат Салаватович?, – обратился Хабиров к замминистра здравоохранения.
— Сразу после оформления решения о вводе в эксплуатацию приступаем к лицензированию. Если это в октябре, то я думаю, это ноябрь.
— Тогда договариваемся так, с учетом большого запаса вам, 1 декабря дети должны туда пойти. Правильно я понимаю?
— Дети?
— Дети.
— А, на этом плане, дети, да.
— Вы на Луне сидите? Вы где сидите? Что вы тут вот это… или я говорю плохо что-то не по-русски?

Захотел задать ряд вопросов об объекте Радий Хабиров и главе Баймакского района Фанису Аминеву, однако обсудить данную тему не получилось, так как странный диалог Хабирова и Марзаева Аминев не слышал из-за технических неполадок.

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#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
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