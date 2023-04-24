Рабочая группа по СВО заявила о необходимости создать равные условия всем бойцам

Помимо этого, Турчак выступил за отмену ограничения по военной ипотеке. Пока в эту программу могут быть включены только рядовые и сержанты, срок контрактной службы которых составляет три года и более. При этом выплатой кредита за жилье, которое они приобрели, занимается государство.