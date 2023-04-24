Рабочая группа по СВО заявила о необходимости создать равные условия всем бойцам

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Как сообщает rostovgazeta.ru, приоритетным направлением работы Турчак считает выравнивание финансового обеспечения всех категорий военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Согласно действующему законодательству, мобилизованным добровольцам выплачивают по 195 тысяч рублей вне зависимости от того, находятся ли они в тылу или на передовой. А контрактнику данная сумма выплачивается, только если он находится в зоне боевых действий.
Российский президент одобрил данное предложение.
Турчак также считает, что единые меры поддержки должны распространяться на семьи участников спецоперации.
От лица рабочей группы он предлагает ввести новый единый стандарт, включающий минимально необходимый набор мер поддержки. При этом нужно поддержать субъекты РФ с низкой бюджетной обеспеченностью, чтобы они также могли выплачивать семьям бойцов единые установленные выплаты в полном объеме.
Еще одна инициатива, продвигаемая рабочей группой, касается исключения боевых и наградных выплат в расчете дохода семьи при установлении размера пособий на несовершеннолетних. Кроме того, Турчак предлагает восстанавливать действие полиса ОМС на время нахождения участников СВО на время отпуска – планового или по болезни. Такая мера поможет бойцам избежать длительного ожидания при планировании операций и даст им возможность проходить лечение в учреждениях гражданской медицины.
Помимо этого, Турчак выступил за отмену ограничения по военной ипотеке. Пока в эту программу могут быть включены только рядовые и сержанты, срок контрактной службы которых составляет три года и более. При этом выплатой кредита за жилье, которое они приобрели, занимается государство.
Глава рабочей группы считает, что стоит упразднить ограничение о трех годах службы для бойцов и снизить минимально допустимый временной период возврата средств с установленных сейчас 10 лет до трех или пяти лет.
Как сообщает сайт ER.RU, также рабочая группа по вопросам СВО выступила с инициативой расширения статуса теробороны и добровольческих народных дружин на законодательном уровне.
Турчак рассказал и о наличии особого блока документа, в котором рассматриваются возможности модернизации правовой базы мобилизационной экономики. В заключение он предложил сделать 1 июля Днем ветерана боевых действий.