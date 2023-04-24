Продавать IT-решения и расти в карьере даже без опыта: куда пойти работать в Уфе

Вместе с активно снижающейся безработицей в России сокращается и срок поиска работы. Лишь за 2022 год срок поиска работы сократился почти на месяц, с 6,8 до 5,9 месяцев. И этот срок только сокращается, ведь сегодня вакансии, причем престижные и высокооплачиваемые доступны всем, вне зависимости от опыта работы и уровня образования. Амбициозным, упорным и трудолюбивым открываются двери в продажи в том числе и IT-услуг, и в этой сфере работает не просто карьерная лестница, а настоящий карьерный лифт. За несколько лет простой стажер может стать начальником отдела — было бы желание развиваться и трудиться.