Продавать IT-решения и расти в карьере даже без опыта: куда пойти работать в Уфе

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Вместе с активно снижающейся безработицей в России сокращается и срок поиска работы. Лишь за 2022 год срок поиска работы сократился почти на месяц, с 6,8 до 5,9 месяцев. И этот срок только сокращается, ведь сегодня вакансии, причем престижные и высокооплачиваемые доступны всем, вне зависимости от опыта работы и уровня образования. Амбициозным, упорным и трудолюбивым открываются двери в продажи в том числе и IT-услуг, и в этой сфере работает не просто карьерная лестница, а настоящий карьерный лифт. За несколько лет простой стажер может стать начальником отдела — было бы желание развиваться и трудиться.
Причем такие интересные и перспективные вакансии предлагают крупные компании, где к интересной и высокооплачиваемой работе прилагаются весомые бонусы — такие как медицинская страховка и бесплатная мобильная связь.
На таких интересных условиях, к примеру, оператору связи требуется менеджер по продажам корпоративным клиентам (малый и средний бизнес) в Уфе. Компании нужен сильный бизнес-консультант с хорошими коммуникационными навыками. Специалист должен привлекать корпоративных клиентов для продажи IT- услуг, которые включат в себя IoT, М2М-услуги и продукты, облачные решения для организации IT-инфраструктуры и иные бизнес-решения, также он должен готовить индивидуальные технико-коммерческие предложения, конкурсную документацию и принимать участие в выставках и семинарах.
Есть вакансии и для тех, у кого есть опыт и компетенции. Тех, кто знаком с работой руководителя и готов формировать и развивать команду торговых представителей, работать над повышением их эффективности, помогать в сложных вопросах, а также поддерживать активность клиентов на своей территории и привлекать новые точки продаж, приглашают на вакансию супервайзера торговых представителей и супервайзера отдела продаж.
Сегодня активное развитие передовых цифровых решений обеспечивает стабильность сотрудников такого профиля, а также предоставляет возможность развития экспертам. И в период, когда реализуются самые амбициозные задачи по развитию экосистем цифровых сервисов, у новых сотрудников работающих в данном направлении будет работа над действительно интересными проектами и возможность построить карьеру в современной IT-компании.
Вопреки существующим стереотипам, такая перспективная работа доступна и для студентов, именно для них работает первая в России мультипрофильная программа онлайн-стажировок. Причем работать можно так, как удобно — удаленно или же по привычной «пятидневке» — так работа перестает быть лишь способом заработать и превращается в возможность учится и развиваться, причем делать это в большой компании, где команда это не просто слово.