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Популярному певцу чуть не оторвали руку во время концерта в Башкирии

24 апреля 2023, 11:24
Фото: 1MI

Фанат схватил за руку певца Митю Фомина на концерте в Сибае

Выступление музыканта в Сибае в какой-то момент приняло странный оборот

Неоднозначный жест фанатской любви пришлось испытать певцу и экс-фронтмену популярной группы «Hi-Fi» Мите Фомину во время выступления в городе Сибай. Музыканта, выступавшего с концертом на городской площади, схватил за руку местный житель. Видео с концерта публикуют пользователи соцсетей.

Так, на кадрах видеозаписи видно, как певец приветствует собравшихся слушателей. В какой-то момент, когда музыкант спустился к толпе, его за руку схватил неизвестный мужчина. Певец быстро сориентировался и попросил мужчину отпустить его, сказав, что «ему ещё сегодня работать». После недолгих уговоров мужчина, которого как выяснилось зовут Марсель, все же отпустил руку певца.

— Отпустите мою руку. Главное — не снимайте с меня кольца, — пошутил музыкант.

Позднее музыкант продолжил свое выступление, поинтересовавшись, как настроение у жителей города. На что сибайцы ответили позитивными возгласами. Пользователи в комментариях, в свою очередь, отметили такт и чувство юмора, которое удалось сохранить музыканту, несмотря на неоднозначную ситуацию.

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#Азамат Нухов#Видео
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