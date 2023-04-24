Популярному певцу чуть не оторвали руку во время концерта в Башкирии

Так, на кадрах видеозаписи видно, как певец приветствует собравшихся слушателей. В какой-то момент, когда музыкант спустился к толпе, его за руку схватил неизвестный мужчина. Певец быстро сориентировался и попросил мужчину отпустить его, сказав, что «ему ещё сегодня работать». После недолгих уговоров мужчина, которого как выяснилось зовут Марсель, все же отпустил руку певца.