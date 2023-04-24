Популярному певцу чуть не оторвали руку во время концерта в Башкирии

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Неоднозначный жест фанатской любви пришлось испытать певцу и экс-фронтмену популярной группы «Hi-Fi» Мите Фомину во время выступления в городе Сибай. Музыканта, выступавшего с концертом на городской площади, схватил за руку местный житель. Видео с концерта публикуют пользователи соцсетей.
Так, на кадрах видеозаписи видно, как певец приветствует собравшихся слушателей. В какой-то момент, когда музыкант спустился к толпе, его за руку схватил неизвестный мужчина. Певец быстро сориентировался и попросил мужчину отпустить его, сказав, что «ему ещё сегодня работать». После недолгих уговоров мужчина, которого как выяснилось зовут Марсель, все же отпустил руку певца.
— Отпустите мою руку. Главное — не снимайте с меня кольца, — пошутил музыкант.
Позднее музыкант продолжил свое выступление, поинтересовавшись, как настроение у жителей города. На что сибайцы ответили позитивными возгласами. Пользователи в комментариях, в свою очередь, отметили такт и чувство юмора, которое удалось сохранить музыканту, несмотря на неоднозначную ситуацию.