«По трое каждые две недели»: жена участника СВО из Башкирии сделала громкое заявление

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Людмила Г. под одним из постов главы Башкирии задала вопрос об отпусках мобилизованных. По ее словам, после отправки первых мобилизованных мужчин в отпуск остальным якобы сообщили, что теперь в отпуск будто бы уходят одновременно не более трех человек.
— Сил нет, монетки кидают, кто пойдёт, что такое! Первых отправили, отчитались, везде 33 фото, видео, вот пришли в отпуск, а после сказали все, больше трех человек не идёте, вы представьте, сколько их там человек, которые еще не были дома, а каждый день проходит под грохотом, полгода прошло, сколько еще ждать? Нервы реально сдают! Командир издевается что ли над ними? Они ведь морально уже тоже собрались, первые пришли, а когда остальные пойдут? — засыпала женщина вопросами власти.
В ответ со страницы Администрация Главы Республики Башкортостан лаконично сообщили, что мобилизованному военнослужащему положен отпуск, в соответствии с графиком отпусков подразделения, который составляет командир подразделения.
Помимо того, что после первых отпусков командование якобы стало отпускать не больше чем по трое мобилизованных, по словам Людмилы Г. «они едут за свой счёт» и к тому же теряют часть отпуска на дорогу.
— Дают 15 дней вместе с дорогой, хотя говорили 14 дней плюс дорога отдельно, — написала женщина, однако на эту часть вопроса ответа не последовало.
Напомним, в конце марта глава Башкирии Радий Хабиров в ходе своего доклада в Курултае сообщал о том, что в скором времени в отпуск приедут более тысячи мобилизованных из Башкирии. Позже на оперативных совещаниях обсуждалась необходимость грамотной организации от местных администраций встречи бойцов уже на российской границе.