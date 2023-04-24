«По трое каждые две недели»: жена участника СВО из Башкирии сделала громкое заявление

Напомним, в конце марта глава Башкирии Радий Хабиров в ходе своего доклада в Курултае сообщал о том, что в скором времени в отпуск приедут более тысячи мобилизованных из Башкирии. Позже на оперативных совещаниях обсуждалась необходимость грамотной организации от местных администраций встречи бойцов уже на российской границе.