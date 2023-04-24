Ограбленный на 5 млн рублей магазин в Уфе отдаст полмиллиона за данные о ворах

Сообщается, что инцидент произошел в минувшую субботу, 22 апреля, около 10:30 утра. Двое мужчин в масках и капюшонах ворвались в магазин, в руках у одного из них был пистолет, второй был вооружен перцовым баллончиком, от которого позднее пострадал один из сотрудников.