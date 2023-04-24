Ограбленный на 5 млн рублей магазин в Уфе отдаст полмиллиона за данные о ворах

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Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:03
В Уфе магазин техники и электроники «Техно Лаб» ограбили на пять миллионов рублей. Вооруженные грабители, ворвавшиеся в магазин по улице Маршала Жукова, ½, угрожая сотрудникам магазина забрали пять миллионов рублей и смартфоны, хранившиеся на складе. Об этом рассказали в соцсетях сами сотрудники.
Сообщается, что инцидент произошел в минувшую субботу, 22 апреля, около 10:30 утра. Двое мужчин в масках и капюшонах ворвались в магазин, в руках у одного из них был пистолет, второй был вооружен перцовым баллончиком, от которого позднее пострадал один из сотрудников.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по республике.
— По данному факту следственным подразделением Уфимской полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ. Сотрудниками органов внутренних дел на данный момент проводятся все необходимые мероприятия для установления личностей, причастных к преступлению. Если вы обладаете какой-либо информацией, которая может поспособствовать раскрытию преступления, просим вас обратиться в ближайший отдел полиции, — сообщили корреспонденту Mkset в пресс-службе ведомства.
В настоящий момент ведутся поиски грабителей. Магазин же, в свою очередь, объявил награду в размере 500 тысяч рублей за информацию о злоумышленниках. Сотрудники магазина подчеркивают, что будут благодарны за любые сведения.
Напомним, ранее в Уфе девушка ограбила ювелирный магазин. Экс-сотрудница популярного магазина вынесла оттуда украшений на сумму порядка 12 миллионов рублей. Отмечается, что девушка была найдена в городе Дзержинск, после чего была этапирована в Уфу.
Как позднее призналась сама девушка, после совершенного ограбления, она передала украшения курьеру, после чего с ней прекратили связь и удалили переписки в мессенджере. Дальнейшая судьба дорогостоящей ювелирки — неизвестна.