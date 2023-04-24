«Ничего страшного»: Хабиров поручил отключить отопление, даже если в мае похолодает

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
На это неделе в нескольких крупных городах, а также муниципальных районах завершится отопительный сезон. Так, на этой неделе завершается отопительный сезон в Уфе, Нефтекамске, Сибае, Салавата и Стерлитамаке, а также в муниципальных районах: Аскинском, Аургазинском, Баймакском, Баклинском, Стерлитамакском, Ермекеевском, Мелеузовском и др. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУРе сообщила и. о. министра ЖКХ Ирина Голованова.
— В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг при установлении температуры наружного воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток подряд муниципалитет принимает решение о завершении отопительного сезона. <…> Исходя из прогнозов температуры наружного воздуха к окончанию текущей недели ожидается температура выше +8 градусов Цельсия на всей территории республики более пяти суток подряд. Прошу глав муниципалететов обратить внимание и организовать постоянный мониторинг, при наступлении условий предписанных правил предоставления коммунальных услуг принять соответствующие решения. Министерство ЖКХ организован постоянный мониторинг отключения отопления, — высказалась о завершении отопительного сезона Голованова.
В свою очередь, глава республики Радий Хабиров рекомендовал министерству занять более активную позицию по данному вопросу. По его мнению, продолжение отопительного сезона сейчас повлечет за собой лишь дополнительные платежи.
— Я попрошу МинЖКХ более активную позицию здесь занять. Если формально есть основания отключать тепло, надо его отключить. Понятно, принимает решение глава, но вы тогда с каждым главой отрабатывайте. Если у главы есть какие-то аргументы, тогда выслушайте, если нет аргументов, тогда доложите к концу недели о том, что все — это решение принято. Мудрить тут не надо — это опять лишние платежи пойдут. Да, понятно, наверно какое-то опять похолодание будет, но мы же не можем. У нас и летом похолодание бывает — ничего страшного, — заключил глава республики.