«Ничего страшного»: Хабиров поручил отключить отопление, даже если в мае похолодает

На это неделе в нескольких крупных городах, а также муниципальных районах завершится отопительный сезон. Так, на этой неделе завершается отопительный сезон в Уфе, Нефтекамске, Сибае, Салавата и Стерлитамаке, а также в муниципальных районах: Аскинском, Аургазинском, Баймакском, Баклинском, Стерлитамакском, Ермекеевском, Мелеузовском и др. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУРе сообщила и. о. министра ЖКХ Ирина Голованова.