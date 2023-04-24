Странная смерть: молодого певца из Татарстана похоронили в Башкирии

Примечательно, что Рахматуллин готовился в ближайшем времени записать новый музыкальный альбом. Так, на подготовку нового материала музыкант намекнул подписчикам официальной группы в соцсетях. Некоторые из поклонников в комментариях высказали предположения о том, что информация о смерти музыканта могла быть своеобразным черным пиаром с целью привлечь внимание к новой музыке, однако родственники Рахматуллина данную информацию опровергают.