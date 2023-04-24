Странная смерть: молодого певца из Татарстана похоронили в Башкирии

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Published Сегодня, 04:41
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Тело популярного певца Динара Рахматуллина нашли на студии в Казани. Причины смерти музыканта не раскрываются. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на родственников певца. По информации издания, похороны Рахматуллина должны были состояться в Башкирии в пятницу, 21 апреля.
Примечательно, что Рахматуллин готовился в ближайшем времени записать новый музыкальный альбом. Так, на подготовку нового материала музыкант намекнул подписчикам официальной группы в соцсетях. Некоторые из поклонников в комментариях высказали предположения о том, что информация о смерти музыканта могла быть своеобразным черным пиаром с целью привлечь внимание к новой музыке, однако родственники Рахматуллина данную информацию опровергают.
Также многие подписчики выражают свои соболезнования родным и близким 33-летнего музыканта. О смерти Рахматуллина также высказались певцы ILGIZ и ТАЙПАН, отметившие усопшего не только как музыканта, но и хорошего друга.