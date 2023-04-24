Когда в следующий раз в Башкирии может повториться север сияние

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В ночь на 24 апреля в небе над некоторыми городами России было замечено Северное сияние. Очевидцы присылают фотографии из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Вологды, Казани и Нижнего Новгорода, а также из Татышлинского и Бакалинского районов.
Необычное для наших широт природное явление эксперты обуславливают большим выбросом на Землю солнечной массы, другими словами, сильной магнитной бури. Уровень магнитной бури доходил до G4 (4 класса по 5-балльной шкале), сообщают эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.
В следующий раз мощнейшая магнитная буря в Уфе будет уже в конце мая, а именно 21 числа. Согласно прогнозу экспертов буря достигнет уровня G4, что теоретически может означать появление в небе над республикой Северного сияния.