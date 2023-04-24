«Как в консервной банке»: жители Уфы вновь пожаловались на общественный транспорт

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Жители Уфы вновь пожаловались на общественный транспорт. В частности, по их словам, из-за изменений в нескольких маршрутах автобусы теперь ездят переполненными.
Так, после того, как маршрут №227 якобы убрали из Инорса, единственным способом добраться до соседнего микрорайона Сипайлово стало возможно только на автобусе №110c. При этом автобус ездит переполненным пассажирами.
— Маршрут 110с: едем как в консервной банке. 227 убрали с Инорса, уходит только 110с в Сипайлово, — пишут пользователи соцсетей, прилагая соответствующие фотографии.