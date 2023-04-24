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«Как в консервной банке»: жители Уфы вновь пожаловались на общественный транспорт

24 апреля 2023, 03:54
Фото: 1MI
Автобусы, по их словам, ездят переполненными

Жители Уфы вновь пожаловались на общественный транспорт. В частности, по их словам, из-за изменений в нескольких маршрутах автобусы теперь ездят переполненными.

Так, после того, как маршрут №227 якобы убрали из Инорса, единственным способом добраться до соседнего микрорайона Сипайлово стало возможно только на автобусе №110c. При этом автобус ездит переполненным пассажирами.

— Маршрут 110с: едем как в консервной банке. 227 убрали с Инорса, уходит только 110с в Сипайлово, — пишут пользователи соцсетей, прилагая соответствующие фотографии.

 

Фото: "Новости. Уфа Башкортостан"/ Telegram
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#Азамат Нухов#Общество#Город
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