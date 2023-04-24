В 2022 году Уфа заняла 31-е место в рейтинге ста крупнейших городов России с высокими зарплатами. По данным Росстата, размер среднемесячной зарплаты в Уфе составил 52,7 тыс. рублей. При этом в рейтинге столицу Башкирии обогнали даже некоторые города с более низкой средней зарплатой, поскольку учитывалась покупательская способность граждан. То есть даже при довольно высоком уровне средней зарплаты в Уфе на эти деньги можно приобрести меньше товаров или услуг, чем в других городах России.