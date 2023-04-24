Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В 2022 году Уфа заняла 31-е место в рейтинге ста крупнейших городов России с высокими зарплатами. По данным Росстата, размер среднемесячной зарплаты в Уфе составил 52,7 тыс. рублей. При этом в рейтинге столицу Башкирии обогнали даже некоторые города с более низкой средней зарплатой, поскольку учитывалась покупательская способность граждан. То есть даже при довольно высоком уровне средней зарплаты в Уфе на эти деньги можно приобрести меньше товаров или услуг, чем в других городах России.
По данным сервиса ГородРабот.ру. на март 2023 года, средняя зарплата в Уфе составила почти 60 тысяч рублей. То есть этот показатель в Уфе значительно подрос по сравнению с прошлым годом. Однако следует учитывать, что показатель в 60 тысяч рублей не означает, что большинство уфимцев получают такие деньги.
Экономист Всеволод Спивак:
«Средняя зарплата рассчитывается примерно так: двадцать человек получают по 35 тысяч рублей и двое получают по 350 тысяч рублей — каждый из них в среднем получает примерно 63 тысячи рублей. При этом заработная плата среднего человека в данном примере все же 35 тысяч рублей. Считается, что зарплату среднего человека лучше характеризует не среднеарифметическая заработная плата, а медианная. Если при этом еще и вычесть НДФЛ, то получается примерно 30 тысяч рублей. Это и есть зарплата среднего работника в Уфе».
С начала 2023 года в Уфе вырос показатель МРОТ. Величину МРОТ увеличили по всей стране, но в Уфе его сумма выше, чем по всей России, поскольку в Башкирии действуют уральский коэффициент и дополнительная региональная процентная надбавка. Таким образом, в Уфе на данный момент установлена величина МРОТ в размере 19,743 рубля, а для работников бюджетной сферы — 18,678 рубля.
Таким образом, повышение МРОТ в Башкирии с января 2023 года составило 12,3% для внебюждетников и 6,3% для работников бюджетной сферы. Однако, согласно опросам сервиса Superjob, большинство уфимцев не почувствовали, что повышение МРОТ как-то отразилось на их доходах. Более трети опрошенных уфимцев заявили, что они по-прежнему получают зарплату «в конвертах», то есть деньгами, которые не учитываются ни в какой бухгалтерии.
Российский президент Владимир Путин поставил задачу правительству обеспечить повышение МРОТ в нынешнем году с учетом темпов инфляции и опережением роста среднемесячной зарплаты. С 1 января 2024 года повышение МРОТ в России, по заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, составит 18,5%. Пока неизвестно, какой будет июльская индексация МРОТ в России, но о повышении средних зарплат в Уфе до конца 2023 года уже заявили региональные власти Башкирии.
По данным Росстата, в первом квартале 2023 года инфляция в Башкирии составила 6,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом квартальная инфляция в Республике Башкортостан оказалась ниже, чем в целом по России.
Центробанк России прогнозирует уровень инфляции на 2023 год в диапазоне 5 — 7%. Но в Башкирии, тем не менее, цены пока продолжают расти, хотя доходы населения остаются на прежнем уровне.
Однако региональные власти Башкирии анонсировали повышение средней зарплаты в регионе в 2023 году. Но коснется это повышение только работников бюджетной сферы. Если в 2022 году работники республиканских организаций получали в среднем 46,2 тыс. рублей, то к концу 2023 года, по заверениям правительства, их средняя заработная плата достигнет 50,1 тыс. рублей.
Власти Башкирии пообещали, что повышение доходов в регионе в 2023 году обгонит цены. Эксперты считают такой сценарий вполне реалистичным, учитывая прогнозируемый уровень инфляции в России 5 — 7%, повышение МРОТ и создание конкурентоспособных рабочих мест в республике.
Экономист Всеволод Спивак:
«На рост средней зарплаты повлияет как повышение МРОТ, так и рост зарплат госслужащих. Также с учетом того, что с российского рынка труда ушло в 2022 году от 500 тыс. до 1,5 млн сотрудников трудоспособного возраста, на что повлияли мобилизация и эмиграция, создается дополнительное давление на уровень заработной платы, то есть условия для ее повышения».