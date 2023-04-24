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Хабиров рассказал, когда Уфимский хоспис примет первых пациентов

24 апреля 2023, 15:24
Фото: сайт главы РБ

В июле Уфимский хоспис примет первых пациентов

В стационаре для паллиативных пациентов будет 60 коек, 20 из которых — для детей.

Стало известно, что Уфимский хоспис примет первых пациентов в июле этого года. Как сообщает глава Башкирии Радий Хабиров, на данный момент оборудование для хосписа закуплено на 80%, также продолжает формироваться и коллектив медучреждения.

— Мы продумали и то, что хоспис станет учебной и научной базой для подготовки специалистов в области паллиативной медицины. Договорились с Башкирским государственным медицинским университетом и нашим медколледжем о создании на базе хосписа кафедры паллиативной помощи. У нас также будет возможность в перспективе увеличить коечный фонд, — заявил Радий Хабиров.

Отметим, что на данном этапе в хосписе предусматривается 60 коек, 20 из которых — для детей. Родители и родственники будут размещаться в гостевых комнатах. На территории учреждения будут оборудованы зоны для прогулок и детская адаптивная площадка.

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