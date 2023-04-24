Хабиров рассказал, когда Уфимский хоспис примет первых пациентов

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Стало известно, что Уфимский хоспис примет первых пациентов в июле этого года. Как сообщает глава Башкирии Радий Хабиров, на данный момент оборудование для хосписа закуплено на 80%, также продолжает формироваться и коллектив медучреждения.
— Мы продумали и то, что хоспис станет учебной и научной базой для подготовки специалистов в области паллиативной медицины. Договорились с Башкирским государственным медицинским университетом и нашим медколледжем о создании на базе хосписа кафедры паллиативной помощи. У нас также будет возможность в перспективе увеличить коечный фонд, — заявил Радий Хабиров.
Отметим, что на данном этапе в хосписе предусматривается 60 коек, 20 из которых — для детей. Родители и родственники будут размещаться в гостевых комнатах. На территории учреждения будут оборудованы зоны для прогулок и детская адаптивная площадка.