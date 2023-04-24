«Уже вторую закладываете»: Хабиров устроил разнос замглаве Минздрава Башкирии

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
24 апреля на оперативке в правительстве докладу минздрава Башкирии за минувшую неделю предшествовала критика работы первого замминистра. Причем критиковал глава республики Азата Рахматуллина за то, в каком виде он предоставляет письменный доклад.
— Минуточку, внимательней давайте мне, пожалуйста. Вычитывайте сами, вы уже вторую ошибку мне закладываете в текст. Ладно? Это, надеюсь, не сложно? — обратился с просьбой к заместителю министра глава.
Напомним, буквально на каждой оперативке глава Башкирии Радий Хабиров жестко высказывается о те подчиненных, которые допускают ошибки в своей работе. Не так давно он угрожал увольнением главам тех муниципалитетов, которые не успели к положенному времени навести порядок после зимы в своих вотчинах.