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«Уже вторую закладываете»: Хабиров устроил разнос замглаве Минздрава Башкирии

24 апреля 2023, 07:49
Фото: 1MI

Хабиров уличил замминистра здравоохранения Башкирии в ошибках в тексте доклада

Глава Башкирии потребовал от заместителя министра Рахматуллина большей внимательности.

24 апреля на оперативке в правительстве докладу минздрава Башкирии за минувшую неделю предшествовала критика работы первого замминистра. Причем критиковал глава республики Азата Рахматуллина за то, в каком виде он предоставляет письменный доклад.

— Минуточку, внимательней давайте мне, пожалуйста. Вычитывайте сами, вы уже вторую ошибку мне закладываете в текст. Ладно? Это, надеюсь, не сложно? — обратился с просьбой к заместителю министра глава.

Напомним, буквально на каждой оперативке глава Башкирии Радий Хабиров жестко высказывается о те подчиненных, которые допускают ошибки в своей работе. Не так давно он угрожал увольнением главам тех муниципалитетов, которые не успели к положенному времени навести порядок после зимы в своих вотчинах.

Уволить и искать новых: Хабиров разнес глав башкирских городов из-за грязных улицх
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Политика
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