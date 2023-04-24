«Уже вторую закладываете»: Хабиров устроил разнос замглаве Минздрава Башкирии

Напомним, буквально на каждой оперативке глава Башкирии Радий Хабиров жестко высказывается о те подчиненных, которые допускают ошибки в своей работе. Не так давно он угрожал увольнением главам тех муниципалитетов, которые не успели к положенному времени навести порядок после зимы в своих вотчинах.