Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о стратегии цифровой трансформации на 2023–2025 годы

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
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Updated Сегодня, 18:52
Как заявил Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО), в современных реалиях следует учитывать необходимость применения в работе цифровых технологий. В частности, они требуются при разработке методов решения различных задач в сфере экологии и защиты окружающей среды. Специалисты РЭО стали авторами стратегии цифровой трансформации, в рамках которой будет подготовлен ряд мероприятий — их целью является модернизация систем контроля и мониторинга сферы обращения с ТКО. В ходе работы будут применяться такие технологии, как искусственный интеллект, интернет вещей и т. д. В прошлом году при мониторинге мусорных полигонов были использованы беспилотники. В планах РЭО — дальнейшее применение возможностей искусственного интеллекта. В частности, в работе планируют использовать модели прогнозирования развития сферы ТКО на территориях субъектов Российской Федерации, а также запустить в эксплуатацию на предприятиях автоматические и роботизированные установки.
По словам Алексея Бурова, заместителя главы РЭО, процесс цифровой трансформации организации является многокомпонентным с точки зрения совершенствования бизнес-процессов компании, а также с учетом преобразования бизнес-процессов сферы обращения с ТКО в целом. Об этом сообщает gorod55.ru.
Алексей Буров подчеркнул, что основной задачей РЭО является модернизация внутренних процессов, которые оказывают прямое влияние на выполнение предприятием стратегических задач, а также на процесс взаимодействия с участниками отрасли обращения с ТКО. В рамках стратегии запланировано выполнение целого ряда программ с задействованием в работе больших объемов данных, нейронных сетей, цифровых двойников и т. д. В частности, речь идет о технологиях роботизированной оптической сортировки ТКО с нейронными сетями и увеличении доли отбираемых фракций на пилотном объекте, а также о формировании типовых отраслевых решений — цифровых двойников объектов отрасли обращения с ТКО.
Запланированные мероприятия состоятся в рамках стратегии в период с 2023 по 2025 год. Они будут реализованы в соответствии с целями федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».