Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о стратегии цифровой трансформации на 2023–2025 годы

Как заявил Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО), в современных реалиях следует учитывать необходимость применения в работе цифровых технологий. В частности, они требуются при разработке методов решения различных задач в сфере экологии и защиты окружающей среды. Специалисты РЭО стали авторами стратегии цифровой трансформации, в рамках которой будет подготовлен ряд мероприятий — их целью является модернизация систем контроля и мониторинга сферы обращения с ТКО. В ходе работы будут применяться такие технологии, как искусственный интеллект, интернет вещей и т. д. В прошлом году при мониторинге мусорных полигонов были использованы беспилотники. В планах РЭО — дальнейшее применение возможностей искусственного интеллекта. В частности, в работе планируют использовать модели прогнозирования развития сферы ТКО на территориях субъектов Российской Федерации, а также запустить в эксплуатацию на предприятиях автоматические и роботизированные установки.