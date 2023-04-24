Военная техника в Уфе: Радий Хабиров рассказал как в Башкирии отметят День победы

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В Уфе 9 мая пройдет торжественный парад с участием военной техники. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
— У нас будет военный парад с военной техникой. Надо начинать информировать людей, потому что дети придут посмотреть, — отметил глава республики.
Также ранее об изменениях в программе мероприятий 9 мая сообщили в администрации Уфы. Сообщается, что мероприятия, приуроченные к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут без изменений. В администрации подчеркивают, что если изменения в программе празднования Дня Победы произойдут, то информация обязательно появится на сайте и в соцсетях мэрии.
Напомним, ранее стало известно об отмене шествия «Бессмертный полк» в Уфе и по всей России. Как сообщили организаторы акции, ранее было принято решение выйти за пределы формата одной улицы, расширив его.
Вместо этого «в целях обеспечения безопасности» горожанам предлагается почтить память ветеранов в другом формате. Так, автомобилистам на задних или боковых стеклах автомобилей разместить портрет ветерана, «их награды или краткое описание совершенных подвигов». Далее, фотографии участников Великой Отечественной войны предлагают прикрепить к своей одежде или же заменить аватар в своих социальных сетях.