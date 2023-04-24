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Военная техника в Уфе: Радий Хабиров рассказал как в Башкирии отметят День победы

24 апреля 2023, 10:20
Фото: 1MI

В Уфе после заявления об отмене «Бессмертного полка» анонсировали Парад Победы 9 мая

Ранее стало известно об отмене шествия «Бессмертный полк», также о ситуации с праздничными мероприятиями ранее высказались в мэрии Уфы

В Уфе 9 мая пройдет торжественный парад с участием военной техники. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

— У нас будет военный парад с военной техникой. Надо начинать информировать людей, потому что дети придут посмотреть, — отметил глава республики.

Также ранее об изменениях в программе мероприятий 9 мая сообщили в администрации Уфы. Сообщается, что мероприятия, приуроченные к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут без изменений. В администрации подчеркивают, что если изменения в программе празднования Дня Победы произойдут, то информация обязательно появится на сайте и в соцсетях мэрии.

Напомним, ранее стало известно об отмене шествия «Бессмертный полк» в Уфе и по всей России. Как сообщили организаторы акции, ранее было принято решение выйти за пределы формата одной улицы, расширив его.

Вместо этого «в целях обеспечения безопасности» горожанам предлагается почтить память ветеранов в другом формате. Так, автомобилистам на задних или боковых стеклах автомобилей разместить портрет ветерана, «их награды или краткое описание совершенных подвигов». Далее, фотографии участников Великой Отечественной войны предлагают прикрепить к своей одежде или же заменить аватар в своих социальных сетях.

#Азамат Нухов#Общество#Город
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