Военная техника в Уфе: Радий Хабиров рассказал как в Башкирии отметят День победы

Также ранее об изменениях в программе мероприятий 9 мая сообщили в администрации Уфы. Сообщается, что мероприятия, приуроченные к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут без изменений. В администрации подчеркивают, что если изменения в программе празднования Дня Победы произойдут, то информация обязательно появится на сайте и в соцсетях мэрии.