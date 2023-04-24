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Глава Башкирии Радий Хабиров назвал два самых грязных района Уфы

24 апреля 2023, 11:09
Фото: 1MI

Самыми грязными районами Уфы стали Калининский и Орджоникидзевский

Критике главы на этот раз подверглись северные района столицы, тогда как в целом по республике особых нареканий не возникло.

После разносов начала апреля глава Башкирии вновь дал оценку работам по наведению порядка в республике после зимы. На этот раз после предыдущей бури критики и весьма конкретных предупреждений главам «грязных» муниципалитетов, Радий Хабиров оценил выполненные работы если не позитивно, то указал, что красных линий чистота в республике не переходит, то есть расценил состояние как удовлетворительное.

И если в целом по республики острой критики главы не прозвучало, то в столице были названы два самых грязных района. Ими оказались соседи — Калининский и Орджоникидзевский районы. Радий Хабиров поручил мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву «добавить энергии» в наведение порядка в северных районах Уфы.

Напомним, досталось от главы и самому центру Уфы, 20-метровому газону прямо напротив Советской площади. Несмотря на то, что клочок земли перед школой находится в окружении министерств и ведомств, его состояние неприятно удивило Хабирова, который решил прогуляться с детьми и увидел на клумбе колючки. Их было поручено незамедлительно убрать.

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#Город#Ирина Деревянчук
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