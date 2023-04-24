Глава Башкирии Радий Хабиров назвал два самых грязных района Уфы

После разносов начала апреля глава Башкирии вновь дал оценку работам по наведению порядка в республике после зимы. На этот раз после предыдущей бури критики и весьма конкретных предупреждений главам «грязных» муниципалитетов, Радий Хабиров оценил выполненные работы если не позитивно, то указал, что красных линий чистота в республике не переходит, то есть расценил состояние как удовлетворительное.