Глава Башкирии Радий Хабиров назвал два самых грязных района Уфы

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
После разносов начала апреля глава Башкирии вновь дал оценку работам по наведению порядка в республике после зимы. На этот раз после предыдущей бури критики и весьма конкретных предупреждений главам «грязных» муниципалитетов, Радий Хабиров оценил выполненные работы если не позитивно, то указал, что красных линий чистота в республике не переходит, то есть расценил состояние как удовлетворительное.
И если в целом по республики острой критики главы не прозвучало, то в столице были названы два самых грязных района. Ими оказались соседи — Калининский и Орджоникидзевский районы. Радий Хабиров поручил мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву «добавить энергии» в наведение порядка в северных районах Уфы.
Напомним, досталось от главы и самому центру Уфы, 20-метровому газону прямо напротив Советской площади. Несмотря на то, что клочок земли перед школой находится в окружении министерств и ведомств, его состояние неприятно удивило Хабирова, который решил прогуляться с детьми и увидел на клумбе колючки. Их было поручено незамедлительно убрать.