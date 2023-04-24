Дополнительные автобусы к кладбищам в Уфе — информация для горожан

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
В Уфе 25 апреля и 6 мая — в Родительский день и в День поминовения и почитания увеличат время работы общественного транспорта, а именно с 08:00 до 20:00.
Как уточнили в мэрии Уфы, добраться до Южного кладбища можно будет на маршрутах №30 «ТСК „Пушкинский“ — СТО» и №30к «„ТЦ „Башкирия“ — СТО» с интервалом движения от 8 до 9 минут.
Северное кладбище будет обслуживать автобус №15 «ДК УМПО — п. Тимашево» с интервалом движения от 15 до 30 минут.
По мере накопления пассажиров, дополнительный транспорт будет предоставляться на остановочных пунктах «Город Галле», «БГУ», «ДК УМПО» и «Колхозный рынок».