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Дополнительные автобусы к кладбищам в Уфе — информация для горожан

24 апреля 2023, 16:31
Фото: 1MI

В Уфе 25 апреля и 6 мая запустят дополнительные автобусы до кладбищ

Расписание общественного транспорта на 25 апреля и 6 мая сообщает мэрия Уфы.

В Уфе 25 апреля и 6 мая — в Родительский день и в День поминовения и почитания увеличат время работы общественного транспорта, а именно с 08:00 до 20:00.

Как уточнили в мэрии Уфы, добраться до Южного кладбища можно будет на маршрутах №30 «ТСК „Пушкинский“ — СТО» и №30к «„ТЦ „Башкирия“ — СТО» с интервалом движения от 8 до 9 минут.

Северное кладбище будет обслуживать автобус №15 «ДК УМПО — п. Тимашево» с интервалом движения от 15 до 30 минут.

По мере накопления пассажиров, дополнительный транспорт будет предоставляться на остановочных пунктах «Город Галле», «БГУ», «ДК УМПО» и «Колхозный рынок».

#Элина Сайфранова
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