Что известно о перевозчике, в ДТП с которым погиб судья Верховного суда Башкирии

Напомним, что прошлым летом только за одну неделю в Башкирии было зарегистрировано ни одно смертельное ДТП с участием частных перевозчиков. Одним из самых громких происшествий - столкновение пассажирского автобуса «Ford Transit», в салоне которого было около 20 пассажиров, со стоящим на крайней полосе «КАМАЗом»​. В результате погибло шесть человек, еще 17 пассажиров пострадали. Виновным в трагедии суд признал водителя маршрутки и приговорили к трем годам лишения свободы.