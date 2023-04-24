Что известно о перевозчике, в ДТП с которым погиб судья Верховного суда Башкирии

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
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Updated Сегодня, 12:55
В субботу, 22 апреля, ранним утром произошло ДТП с участием маршрутки Уфа-Ижевск и легковым автомобилем «Мазда». В результате столкновения водитель иномарки — судья Верховного суда РБ Андрей Власов — погиб на месте, еще два человека были госпитализированы.
По данным главы Минздрава РБ, 31-летняя пассажирка «Мазды» с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами находилась в реанимации, а состояние 39-летней пассажирки маршрутки оценивалось как средней степени тяжести, ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Угрозы для их жизни, по словам Айрата Рахматуллина, нет.
По факту произошедшего СК Башкирии возбудил уголовное дело и на данный момент проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка компании перевозчика на предмет соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и норм.
Как сообщил источник Mkset, автобус, который в то злополучное утро перевозил пассажиров по маршруту Уфа-Ижевск, принадлежит индивидуальном предпринимателю Гарееву Шамилю Ильдаровичу.
Известно, что статус ИП был зарегистрирован еще в 2009 году в Республике Башкортостан. По данным Seldon.Basis, основным видом деятельности микропредприятия является: «Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию».
О себе частный перевозчик в открытых источниках сообщает, что на маршрутах работают квалифицированные водители, а в автопарке предпринимателя указаны: Mercedes Sprinter, FORD Transit, Peugeot Boxer, Mercedes. Отзывы на маршрут «Уфа-Ижевск-Уфа» от интернет-пользователей в основном положительные.
Согласно данным «Спарк-Интерфакс», Шамиль Гареев является одним из учредителей компании ООО «Старбас», основной вид деятельности которой является «деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов». На официальном сайте ООО «Старбас» также можно приобрести билеты на автобус из Уфы в Ижевск.
Среди учредителей компании числится и Гареев Камиль Ильдарович — директор ООО «Авто-круиз». На сайте компании указана информация о том, что компания сотрудничает с перевозчиком ИП Гареев Ш. И.
Mkset позвонил по указанному в открытых источниках номеру телефона, однако диспетчер компании ООО «Старбас» комментировать ситуацию отказалась и посоветовала корреспонденту направить письмо на официальную почту. Мы направили письменный запрос в компанию, опубликуем ответ как только его получим.
Между тем, с самим Шамилем Гареевым оперативно связаться не удалось.
Напомним, что прошлым летом только за одну неделю в Башкирии было зарегистрировано ни одно смертельное ДТП с участием частных перевозчиков. Одним из самых громких происшествий - столкновение пассажирского автобуса «Ford Transit», в салоне которого было около 20 пассажиров, со стоящим на крайней полосе «КАМАЗом». В результате погибло шесть человек, еще 17 пассажиров пострадали. Виновным в трагедии суд признал водителя маршрутки и приговорили к трем годам лишения свободы.