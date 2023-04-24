Болотистая почва и сваи 14 метров: смотрим на первую платную дорогу в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров показал, как выглядит сейчас участок трассы М-12, пролегающий через Башкирию. Первая платная дорога в Башкирии будет охватывать пять населенных пунктов — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново, а также соединит между собой часть районов республики.