Болотистая почва и сваи 14 метров: смотрим на первую платную дорогу в Башкирии

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Глава Башкирии Радий Хабиров показал, как выглядит сейчас участок трассы М-12, пролегающий через Башкирию. Первая платная дорога в Башкирии будет охватывать пять населенных пунктов — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново, а также соединит между собой часть районов республики.
Сообщается, что данный участок является сложным из-за болотистой почвы. Несмотря на это планируется завершить строительные работы до конца 2024 года. По словам главы республики, на отдельных участках строительство ведется с использованием новых технологий.
— Строители укрепляют грунт, формируют надежный земляной фундамент. Местами глубина свай доходит до 14 метров, — отметил Радий Хабиров.
Напомним, новая четырехполосная дорога протяженностью 275 км пройдет по Пермскому краю, Свердловской области и по территории трех районов Башкирии — Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского. На республику приходится половина дороги — 140 км.
Планируется, что на участке дороги, пролегающем через Башкирию, будет возведено 15 мостов, 41 путепровод, 9 биопереходов для диких животных, 6 площадок для многофункциональных зон.