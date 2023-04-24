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Болотистая почва и сваи 14 метров: смотрим на первую платную дорогу в Башкирии

24 апреля 2023, 07:37
Фото: 1MI

Хабиров показал фото первой платной дороги в Башкирии

О строительстве участка трассы М-12 рассказал в соцсетях глава Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров показал, как выглядит сейчас участок трассы М-12, пролегающий через Башкирию. Первая платная дорога в Башкирии будет охватывать пять населенных пунктов — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново, а также соединит между собой часть районов республики.

Сообщается, что данный участок является сложным из-за болотистой почвы. Несмотря на это планируется завершить строительные работы до конца 2024 года. По словам главы республики, на отдельных участках строительство ведется с использованием новых технологий.

Фото: Радий Хабиров/ Telegram
— Строители укрепляют грунт, формируют надежный земляной фундамент. Местами глубина свай доходит до 14 метров, — отметил Радий Хабиров.

Напомним, новая четырехполосная дорога протяженностью 275 км пройдет по Пермскому краю, Свердловской области и по территории трех районов Башкирии — Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского. На республику приходится половина дороги — 140 км.

Планируется, что на участке дороги, пролегающем через Башкирию, будет возведено 15 мостов, 41 путепровод, 9 биопереходов для диких животных, 6 площадок для многофункциональных зон. 

 

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#Азамат Нухов#Общество
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