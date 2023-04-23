Зеленский ввел санкции против уфимского интернет-провайдера «Кристалл»

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский внес уфимского провайдера интернет-связи и цифрового телевидения АО «Монтажно-технологическое управление „Кристалл“» в санкционные списки, как следует из документов, опубликованных на сайте офиса главы государства.
Санкции подразумевают блокировку активов компании на территории Украины, запрет на ведение торговых операций и вывод капитала из Украины, прекращение выполнения финансовых и других обязательств контрагентов в отношении подсанкционного лица и др.
Как уточняет «РБК», предприятие «Кристалл» было основано в 1952 году как филиал Киевского монтажного управления, а в нынешнем статусе компания работает с 1994 года. В настоящее время, кроме предоставления услуг связи, «Кристалл» занимается проектно-конструкторскими, строительно-монтажными, пуско-наладочными работами, техническим обслуживанием систем связи, внедрением и сопровождением информационных систем автоматизированного управления. В частности, предприятие проектирует и строит системы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа на объекты и т. п.
Всего в обновленных санкционных списках Украины оказались 422 физических и юридических лица. В их числе — ЦИК России, парламентские партии, а также компании, зарегистрированные в России, Армении, Франции, Швейцарии, Испании, Сингапуре и др.
Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против председателя Госкомитета Башкирии по молодежной политике Яны Гайдук, уфимского АО НПП «Полигон», его бывшего гендиректора Игорь Селиванеца, уфимских предпринимателей Антон Евлухина и Ольги Евлухиной.