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Зеленский ввел санкции против уфимского интернет-провайдера «Кристалл»

23 апреля 2023, 07:44
Фото: 1MI
В обновленные санкционные списки Украины попали более 400 граждан, компаний и организаций.

Президент Украины Владимир Зеленский внес уфимского провайдера интернет-связи и цифрового телевидения АО «Монтажно-технологическое управление „Кристалл“» в санкционные списки, как следует из документов, опубликованных на сайте офиса главы государства.

Санкции подразумевают блокировку активов компании на территории Украины, запрет на ведение торговых операций и вывод капитала из Украины, прекращение выполнения финансовых и других обязательств контрагентов в отношении подсанкционного лица и др.

Как уточняет «РБК», предприятие «Кристалл» было основано в 1952 году как филиал Киевского монтажного управления, а в нынешнем статусе компания работает с 1994 года. В настоящее время, кроме предоставления услуг связи, «Кристалл» занимается проектно-конструкторскими, строительно-монтажными, пуско-наладочными работами, техническим обслуживанием систем связи, внедрением и сопровождением информационных систем автоматизированного управления. В частности, предприятие проектирует и строит системы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа на объекты и т. п.

Всего в обновленных санкционных списках Украины оказались 422 физических и юридических лица. В их числе — ЦИК России, парламентские партии, а также компании, зарегистрированные в России, Армении, Франции, Швейцарии, Испании, Сингапуре и др.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против председателя Госкомитета Башкирии по молодежной политике Яны Гайдук, уфимского АО НПП «Полигон», его бывшего гендиректора Игорь Селиванеца, уфимских предпринимателей Антон Евлухина и Ольги Евлухиной.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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