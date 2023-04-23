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В Уфе на озере Тёплом появится «Рыбачий парк»

23 апреля 2023, 10:31
Фото: 1MI
Благоустройство прибрежной территории, начатое 2022 году, продолжится в нынешнем сезоне.

В 2023–2024 гг. предполагается обустроить территорию площадью 8,5 гектара. На озере появятся современный пляж, природная зона у понтонного перехода и места для отдыха.

На первом этапе на бульваре Баландина создали линейный сквер с элементами для детей, а между бульваром и берегом озера появились скейт-чаша, детская площадка и площадка для стритбола. Было проведено озеленение, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения.

На втором этапе на озере будет создана пляжная зона с лежаками, теневыми навесами, раздевалками, площадкой для пляжного волейбола и детским игровым комплексом в виде кораблика. Также здесь появится территория для прогулок с качелями, лавочками и торговым павильоном. Кроме того, на озере будут обустроены «Рыбачий парк», пирсы и спуски к воде, а также площадка для собак с тренировочными элементами.

В связи со строительными работами пляж «Гольфстрим» будет закрыт.

Благоустройство проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Нацпроект предполагает создание современных общественных пространств и повышение качества городской среды.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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