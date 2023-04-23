В Уфе на озере Тёплом появится «Рыбачий парк»

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В 2023–2024 гг. предполагается обустроить территорию площадью 8,5 гектара. На озере появятся современный пляж, природная зона у понтонного перехода и места для отдыха.
На первом этапе на бульваре Баландина создали линейный сквер с элементами для детей, а между бульваром и берегом озера появились скейт-чаша, детская площадка и площадка для стритбола. Было проведено озеленение, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения.
На втором этапе на озере будет создана пляжная зона с лежаками, теневыми навесами, раздевалками, площадкой для пляжного волейбола и детским игровым комплексом в виде кораблика. Также здесь появится территория для прогулок с качелями, лавочками и торговым павильоном. Кроме того, на озере будут обустроены «Рыбачий парк», пирсы и спуски к воде, а также площадка для собак с тренировочными элементами.
В связи со строительными работами пляж «Гольфстрим» будет закрыт.
Благоустройство проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Нацпроект предполагает создание современных общественных пространств и повышение качества городской среды.