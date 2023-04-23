В Межгорье благоустроят пешеходную зону

Проголосовать за благоустройство территорий в 2024 году можно на сайте. Каждый участник онлайн-голосования за общественные пространства в период с 15 апреля по 31 мая сможет выбрать одну территорию для благоустройства относительно указанного при регистрации адреса проживания.