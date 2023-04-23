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В Межгорье благоустроят пешеходную зону

23 апреля 2023, 11:16
Фото: 1MI
Пешеходную зону в микрорайоне Юго-Западном города Межгорье благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Территория стала победителем Всероссийского онлайн-голосования за благоустройство общественных пространств прошлого года. Так, реконструкция будет проходить в несколько этапов. В этом году будут выполнены работы на площади Центральной.

Проголосовать за благоустройство территорий в 2024 году можно на сайте. Каждый участник онлайн-голосования за общественные пространства в период с 15 апреля по 31 мая сможет выбрать одну территорию для благоустройства относительно указанного при регистрации адреса проживания.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

 

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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