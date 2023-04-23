В Иглино построили скважину и водопроводные сети

Иглино — крупный и быстрорастущий населенный пункт в 20 км к востоку от Уфы. Мощность существующей системы водоснабжения в селе не отвечала возрастающим потребностям одного из крупнейших районных центров. В связи с этим было принято решение о возведении новых водопроводных сетей и сооружений для обеспечения качественного питьевого водоснабжения местных жителей. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены: на существующей площадке Кляшевского водозабора на левом берегу реки Уфы строители пробурили восемь новых скважин с установкой насосных станций, а также проложили новую нитку водовода.