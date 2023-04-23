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В Иглино построили скважину и водопроводные сети

23 апреля 2023, 09:19
Фото: 1MI
Строительство очередного объекта питьевого водоснабжения, расположенного в южной части села Иглино, завершилось в Башкирии благодаря реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Иглино — крупный и быстрорастущий населенный пункт в 20 км к востоку от Уфы. Мощность существующей системы водоснабжения в селе не отвечала возрастающим потребностям одного из крупнейших районных центров. В связи с этим было принято решение о возведении новых водопроводных сетей и сооружений для обеспечения качественного питьевого водоснабжения местных жителей. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены: на существующей площадке Кляшевского водозабора на левом берегу реки Уфы строители пробурили восемь новых скважин с установкой насосных станций, а также проложили новую нитку водовода.

— Новый объект водоснабжения в селе Иглино станет десятым построенным и введенным в эксплуатацию в Башкирии с момента начала федерального проекта — с 2019 года. После его ввода в эксплуатацию более 6 тыс. жителей села будут обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей нормативам. Запуск объекта намечен на лето 2023 года, сейчас ведется подготовка к пусконаладочным работам, — сообщила руководитель проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

Ключевая задача федерального проекта «Чистая вода» — увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Ранее проект входил в национальный проект «Экология», с 2021 года он включен в нацпроект «Жилье и городская среда».

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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