В Иглино построили скважину и водопроводные сети

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
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Updated Сегодня, 09:21
Иглино — крупный и быстрорастущий населенный пункт в 20 км к востоку от Уфы. Мощность существующей системы водоснабжения в селе не отвечала возрастающим потребностям одного из крупнейших районных центров. В связи с этим было принято решение о возведении новых водопроводных сетей и сооружений для обеспечения качественного питьевого водоснабжения местных жителей. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены: на существующей площадке Кляшевского водозабора на левом берегу реки Уфы строители пробурили восемь новых скважин с установкой насосных станций, а также проложили новую нитку водовода.
— Новый объект водоснабжения в селе Иглино станет десятым построенным и введенным в эксплуатацию в Башкирии с момента начала федерального проекта — с 2019 года. После его ввода в эксплуатацию более 6 тыс. жителей села будут обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей нормативам. Запуск объекта намечен на лето 2023 года, сейчас ведется подготовка к пусконаладочным работам, — сообщила руководитель проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.
Ключевая задача федерального проекта «Чистая вода» — увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Ранее проект входил в национальный проект «Экология», с 2021 года он включен в нацпроект «Жилье и городская среда».