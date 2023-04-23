В Башкирии за текущий год отремонтировали более 24 тысяч ям на дорогах

Напомним, что в 2022 году, комментируя для «Ъ-Уфа» антимонопольное дело в отношении мэрии Уфы и районных администраций города, крупные республиканские дорожные подрядчики в основном отмечали, что не заинтересованы в ремонте уфимских дорог. В частности, потому, что для содержания городских дорог нужно иметь производственную базу, соответствующие кадры, специализированную технику, существенные инвестиции и опыт.