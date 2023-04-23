В Башкирии за текущий год отремонтировали более 24 тысяч ям на дорогах

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов сообщил, что в 2023 году отремонтировано более 24,3 тыс. ям на региональных и межмуниципальных дорогах республики.
— Также продолжается оцифровка ям на дорогах республики. С начала года в систему СКПДИ занесено более 30 тысяч дефектов на региональных и межмуниципальных дорогах. Для проведения ямочного ремонта в Башкортостане запущены 28 асфальтобетонных заводов.
Ранее в марте на еженедельном оперативном совещании Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил неудовлетворительные темпы ямочного ремонта дорог в регионе.
Напомним, что в 2022 году, комментируя для «Ъ-Уфа» антимонопольное дело в отношении мэрии Уфы и районных администраций города, крупные республиканские дорожные подрядчики в основном отмечали, что не заинтересованы в ремонте уфимских дорог. В частности, потому, что для содержания городских дорог нужно иметь производственную базу, соответствующие кадры, специализированную технику, существенные инвестиции и опыт.