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В Башкирии за текущий год отремонтировали более 24 тысяч ям на дорогах

23 апреля 2023, 10:07
Фото: 1MI
Этот объем составляет 80% от всего количества выявленных дефектов.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов сообщил, что в 2023 году отремонтировано более 24,3 тыс. ям на региональных и межмуниципальных дорогах республики. 

— Также продолжается оцифровка ям на дорогах республики. С начала года в систему СКПДИ занесено более 30 тысяч дефектов на региональных и межмуниципальных дорогах. Для проведения ямочного ремонта в Башкортостане запущены 28 асфальтобетонных заводов.

Ранее в марте на еженедельном оперативном совещании Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил неудовлетворительные темпы ямочного ремонта дорог в регионе.

Напомним, что в 2022 году, комментируя для «Ъ-Уфа» антимонопольное дело в отношении мэрии Уфы и районных администраций города, крупные республиканские дорожные подрядчики в основном отмечали, что не заинтересованы в ремонте уфимских дорог. В частности, потому, что для содержания городских дорог нужно иметь производственную базу, соответствующие кадры, специализированную технику, существенные инвестиции и опыт.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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