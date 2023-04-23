Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, где погиб судья Верховного суда Башкирии

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Дюртюлинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РБ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Напомним, утром 22 апреля на автодороге Нефтекамск — Дюртюли произошло столкновение легкового автомобиля «Мазда СХ-9» и микроавтобуса «Пежо Боксер». В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался. Также пострадали пассажир «Мазды», водитель и пассажиры автобуса. Двое человек были госпитализированы, остальные после оказания помощи отпущены домой.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены пассажиры и водитель автобуса, а также истребована необходимая документация о компании перевозчика, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.