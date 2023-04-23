Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, где погиб судья Верховного суда Башкирии

Напомним, утром 22 апреля на автодороге Нефтекамск — Дюртюли произошло столкновение легкового автомобиля «Мазда СХ-9» и микроавтобуса «Пежо Боксер». В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался. Также пострадали пассажир «Мазды», водитель и пассажиры автобуса. Двое человек были госпитализированы, остальные после оказания помощи отпущены домой.