В Башкирии пенсионер не справился с управлением машины, врезался в трубу и скончался

72-летний житель Октябрьского за рулем ВАЗ-2114 не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет и врезалась в водосточную трубу. В результате водитель скончался на месте происшествия. Как уточняет главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале, мужчина имел проблемы со здоровьем.