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Published Сегодня, 13:43

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В Башкирии пенсионер не справился с управлением машины, врезался в трубу и скончался

23 апреля 2023, 13:43
Фото: 1MI
По каждому факту ДТП начато разбирательство.

22 апреля около трех часов дня в Ермекеевском районе Башкирии на 3 км автодороги Старотураево-Абдулово произошло ДТП.

72-летний житель Октябрьского за рулем ВАЗ-2114 не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет и врезалась в водосточную трубу. В результате водитель скончался на месте происшествия. Как уточняет главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале, мужчина имел проблемы со здоровьем.

По каждому факту ДТП начато разбирательство.

#Андрей Королев#Происшествия#Башкортостан
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