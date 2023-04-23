Пропало прогулочное судно с тремя российскими гражданами в Красном море

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Судно вышло из порта острова Джизан (Саудовская Аравия) в понедельник и должно было прибыть в Джибути в среду, однако его след исчез. Расина считает, что экипаж затерялся где-то в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом, пишет RT.
Сигнал SOS был отправлен владельцем яхты, и все береговые службы Красного моря были уведомлены о пропаже судна. Однако, по словам Расиной, Эритрея не имеет достаточных ресурсов для организации поисковых операций, а ситуация в Йемене также не способствует этому. Саудовская Аравия, с другой стороны, имеет ресурсы для поиска, но пока не было организовано использование вертолетов и спутниковых снимков.
Жена капитана выразила недовольство тем, что поисковые операции затягиваются из-за бюрократических проблем, и подчеркнула, что в таких случаях очень важна скорость. Она также отметила, что если бы экипаж был задержан на берегу Эритреи, то это было бы известно, так как там патрулируют военные.