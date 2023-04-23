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Updated Сегодня, 11:48

Пропало прогулочное судно с тремя российскими гражданами в Красном море

23 апреля 2023, 11:48
Три россиян, которые находились на прогулочном судне, пропали в Красном море уже более полутора часов назад. Эта информация была предоставлена Надеждой Расиной, женой капитана яхты.

Судно вышло из порта острова Джизан (Саудовская Аравия) в понедельник и должно было прибыть в Джибути в среду, однако его след исчез. Расина считает, что экипаж затерялся где-то в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом, пишет RT.

Сигнал SOS был отправлен владельцем яхты, и все береговые службы Красного моря были уведомлены о пропаже судна. Однако, по словам Расиной, Эритрея не имеет достаточных ресурсов для организации поисковых операций, а ситуация в Йемене также не способствует этому. Саудовская Аравия, с другой стороны, имеет ресурсы для поиска, но пока не было организовано использование вертолетов и спутниковых снимков.

Жена капитана выразила недовольство тем, что поисковые операции затягиваются из-за бюрократических проблем, и подчеркнула, что в таких случаях очень важна скорость. Она также отметила, что если бы экипаж был задержан на берегу Эритреи, то это было бы известно, так как там патрулируют военные.

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