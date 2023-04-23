Пропало прогулочное судно с тремя российскими гражданами в Красном море

Сигнал SOS был отправлен владельцем яхты, и все береговые службы Красного моря были уведомлены о пропаже судна. Однако, по словам Расиной, Эритрея не имеет достаточных ресурсов для организации поисковых операций, а ситуация в Йемене также не способствует этому. Саудовская Аравия, с другой стороны, имеет ресурсы для поиска, но пока не было организовано использование вертолетов и спутниковых снимков.