Мошенники обманули бизнесмена, выкупив в Башкирии за его счет товаров на 150 тысяч

Как сообщает телеграм-канал «112», Илья познакомился в приложении для интернет-знакомств с девушкой по имени Вика. Они договорились о свидании на стенд-ап концерте, причем Вика даже скинула ссылку на покупку билетов. Мужчина ввел свои данные для оплаты, но билеты купить не удалось — ссылка оказалась очередной мошеннической схемой для хищения данных банковской карты. Девушка стерла переписку и перестала отвечать на сообщения, а с карты московского предпринимателя пропало около 150 тыс. руб. — мошенники накупили на маркетплейса товаров, имея на руках данные карточки.