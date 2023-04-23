Мошенники обманули бизнесмена, выкупив в Башкирии за его счет товаров на 150 тысяч

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Директор одной из московских компаний Илья Серов попался на удочку интернет-мошенников.
Как сообщает телеграм-канал «112», Илья познакомился в приложении для интернет-знакомств с девушкой по имени Вика. Они договорились о свидании на стенд-ап концерте, причем Вика даже скинула ссылку на покупку билетов. Мужчина ввел свои данные для оплаты, но билеты купить не удалось — ссылка оказалась очередной мошеннической схемой для хищения данных банковской карты. Девушка стерла переписку и перестала отвечать на сообщения, а с карты московского предпринимателя пропало около 150 тыс. руб. — мошенники накупили на маркетплейса товаров, имея на руках данные карточки.
Звонки в банк, полицию и службу поддержки Wildberries не принесли успеха: товар мошенники забрали в Башкирии, а маркет списал с мужчины деньги, поскольку сделка была совершена вполне правомерно. В настоящее время Илья Серов вместе с полицией ищут способы наказать жуликов и вернуть деньги.
МВД по РБ напоминает: не следует переводить деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка — лучше положить трубку и в случае необходимости перезвонить в банк по проверенному номеру.
— Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру. Не заходите по подозрительным ссылкам и по непроверенным сайтам, — отметили в пресс-службе МВД по РБ.