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Published Сегодня, 13:55

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Updated Сегодня, 14:08

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Мошенники обманули бизнесмена, выкупив в Башкирии за его счет товаров на 150 тысяч

23 апреля 2023, 13:55
Фото: 1MI
Москвич хотел сводить девушку на стенд-ап, а вместо этого оставил на известном маркетплейсе 150 тысяч рублей

Директор одной из московских компаний Илья Серов попался на удочку интернет-мошенников.

Как сообщает телеграм-канал «112», Илья познакомился в приложении для интернет-знакомств с девушкой по имени Вика. Они договорились о свидании на стенд-ап концерте, причем Вика даже скинула ссылку на покупку билетов. Мужчина ввел свои данные для оплаты, но билеты купить не удалось — ссылка оказалась очередной мошеннической схемой для хищения данных банковской карты. Девушка стерла переписку и перестала отвечать на сообщения, а с карты московского предпринимателя пропало около 150 тыс. руб. — мошенники накупили на маркетплейса товаров, имея на руках данные карточки.

Звонки в банк, полицию и службу поддержки Wildberries не принесли успеха: товар мошенники забрали в Башкирии, а маркет списал с мужчины деньги, поскольку сделка была совершена вполне правомерно. В настоящее время Илья Серов вместе с полицией ищут способы наказать жуликов и вернуть деньги.

МВД по РБ напоминает: не следует переводить деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка — лучше положить трубку и в случае необходимости перезвонить в банк по проверенному номеру.

— Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру. Не заходите по подозрительным ссылкам и по непроверенным сайтам, — отметили в пресс-службе МВД по РБ.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости
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