Глава минздрава Башкирии раскрыл состояние пострадавших в ДТП с погибшим судьёй

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
результате ДТП на месте погиб один человек. В Дюртюлинскую ЦРБ доставили 12 пассажиров автобуса. После осмотра врачей в приемном отделении двоих пациентов госпитализировали. Остальных, после оказания необходимой помощи, отпустили домой.
Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин рассказал, что 31-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и различными переломами находится в реанимации. Еще одна 39-летняя пассажирка автобуса находится в состоянии средней степени тяжести — она госпитализирована в нейрохирургическое отделение.
— Обе пострадавших находятся в сознании, угрозы для их жизни нет, — сообщил министр в телеграм-канале Минздрава РБ.
Напомним, в этом ДТП погиб судья Верховного суда РБ Андрей Власов. Столкновение Мазда СХ-9 и микроавтобуса «Пежо Боксер» произошло утром в субботу 22 апреля на дороге Нефтекамск-Дюртюли. Известно об одном пострадавшем из легкового автомобиля, а также о 10 пассажирах из микроавтобуса. Все были доставлены в ГБУЗ «Дюртюлинская ЦРБ» для осмотра.