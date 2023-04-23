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Глава минздрава Башкирии раскрыл состояние пострадавших в ДТП с погибшим судьёй

23 апреля 2023, 04:46
Фото: Министерство здравоохранения РБ
Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин посетил пострадавших в ДТП, которое произошло 22 апреля на трассе Дюртюли-Нефтекамск.

результате ДТП на месте погиб один человек. В Дюртюлинскую ЦРБ доставили 12 пассажиров автобуса. После осмотра врачей в приемном отделении двоих пациентов госпитализировали. Остальных, после оказания необходимой помощи, отпустили домой.

Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин рассказал, что 31-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и различными переломами находится в реанимации. Еще одна 39-летняя пассажирка автобуса находится в состоянии средней степени тяжести — она госпитализирована в нейрохирургическое отделение.

— Обе пострадавших находятся в сознании, угрозы для их жизни нет, — сообщил министр в телеграм-канале Минздрава РБ.

Напомним, в этом ДТП погиб судья Верховного суда РБ Андрей Власов. Столкновение Мазда СХ-9 и микроавтобуса «Пежо Боксер» произошло утром в субботу 22 апреля на дороге Нефтекамск-Дюртюли. Известно об одном пострадавшем из легкового автомобиля, а также о 10 пассажирах из микроавтобуса. Все были доставлены в ГБУЗ «Дюртюлинская ЦРБ» для осмотра.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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