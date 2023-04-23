Как американцы запустили новую цифровую валюту, которая может захватить весь мир?

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Как сообщают аналитики, UMU — цифровая валюта на базе блокчейна, которую будет выпускать МВФ, чтобы центробанки различных государств смогли использовать ее в качестве своей цифровой валюты. То есть это первый шаг к созданию единой глобальной валюты.
Стоит отметить, что в последние годы одни страны поддерживают статус-кво традиционных доллара и евро в международных расчётах и резервах, другие страны, включая Россию, продвигают альтернативные расчеты в национальных валютах. Казалось бы, именно США должны в первую очередь стать противником ввода глобальной цифровой валюты, ведь она составит конкуренцию доллару. Но эксперты считают, что все не так однозначно, поскольку предполагают — именно США фактически контролируют МВФ.
В России эмитентом цифрового рубля является ЦБ РФ: все кошельки могут храниться только в ЦБ, все операции проводит только ЦБ. Также, как и МВФ, Центробанк заманивает людей бесплатными переводами и другими привилегиями. В случае с UMU ситуация аналогична цифровому рублю, только в более глобальном масштабе: контроль над электронными средствами, их хранением, оборотом, массой денежных средств будет в руках МВФ.
Подробнее — в материале «Новых известий».