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Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

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Как американцы запустили новую цифровую валюту, которая может захватить весь мир?

23 апреля 2023, 13:11
Фото: 1MI
На весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне была представлена новая международная цифровая валюта UMU (универсальная денежная единица), она же Unicoin (Юникоин). Предполагается, что это вестник революции в сфере финансов.

Как сообщают аналитики, UMU — цифровая валюта на базе блокчейна, которую будет выпускать МВФ, чтобы центробанки различных государств смогли использовать ее в качестве своей цифровой валюты. То есть это первый шаг к созданию единой глобальной валюты.

Стоит отметить, что в последние годы одни страны поддерживают статус-кво традиционных доллара и евро в международных расчётах и резервах, другие страны, включая Россию, продвигают альтернативные расчеты в национальных валютах. Казалось бы, именно США должны в первую очередь стать противником ввода глобальной цифровой валюты, ведь она составит конкуренцию доллару. Но эксперты считают, что все не так однозначно, поскольку предполагают — именно США фактически контролируют МВФ.

В России эмитентом цифрового рубля является ЦБ РФ: все кошельки могут храниться только в ЦБ, все операции проводит только ЦБ. Также, как и МВФ, Центробанк заманивает людей бесплатными переводами и другими привилегиями. В случае с UMU ситуация аналогична цифровому рублю, только в более глобальном масштабе: контроль над электронными средствами, их хранением, оборотом, массой денежных средств будет в руках МВФ.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Экономика#Новости
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