Как американцы запустили новую цифровую валюту, которая может захватить весь мир?

В России эмитентом цифрового рубля является ЦБ РФ: все кошельки могут храниться только в ЦБ, все операции проводит только ЦБ. Также, как и МВФ, Центробанк заманивает людей бесплатными переводами и другими привилегиями. В случае с UMU ситуация аналогична цифровому рублю, только в более глобальном масштабе: контроль над электронными средствами, их хранением, оборотом, массой денежных средств будет в руках МВФ.