Газпром намерен уйти из «тарифного рабства». Кто заплатит за свободный рынок?

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Из-за санкций и остановки «северных потоков» прибыль «Газпрома» в прошлом году сократилась в 3,5 раза (до 747 млрд руб.), а Россия потеряла 45% экспорта газа в страны дальнего зарубежья, причем процесс этот не останавливается.
Чтобы возместить потери, деньги придется брать на внутреннем рынке. Чтобы увеличить экспорт в страны Азии, надо либо построить газопровод в Китай, либо развивать мощности по производству СПГ вместе с флотом танкеров, а это долгий и дорогой процесс.
Одно из оригинальных предложений от «Газпрома», озвученных в последнее время, — закупка регионами техники только на газомоторном топливе. Нужен ли регионам транспорт, работающий на газе, или нет, — не важно, главное — увеличить поток клиентов на газовые заправки, которые сейчас загружены едва ли на треть.
Как считают эксперты, на этом фоне предложение дать «Газпрому» свободу формирования цен без привязки к гостарифам выглядит, как минимум, подозрительно. Конечно, оно не должно привести к росту цен, но сценарии в России зачастую развиваются крайне непредскауземо.
Отметим также, что «Газпром» на внутреннем рынке не является монополистом. В 2021 году его поставки составили 63% от объема газа, который был необходим России. И возможность давать скидки может помочь перетянуть на себя хотя бы часть из оставшейся доли.
Аналитики утверждают, что при любом раскладе есть риск повышения цен на газ для населения. От этого может спасти лишь здоровая конкуренция, но ее возможность в этой сфере и среди таких крупных компаний в России — хороший вопрос.
Подробнее — в материале «Новых известий».