mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Изображение материала

Газпром намерен уйти из «тарифного рабства». Кто заплатит за свободный рынок?

23 апреля 2023, 11:38
Фото: 1MI
«Газпром» не устраивает, что в России корпорация вынуждена продавать газ по фиксированным ценам, которые установлены государством. Формально компания хочет получить право давать скидки, но где гарантии того, что в итоге эта свобода не обернется повышением цен?

Из-за санкций и остановки «северных потоков» прибыль «Газпрома» в прошлом году сократилась в 3,5 раза (до 747 млрд руб.), а Россия потеряла 45% экспорта газа в страны дальнего зарубежья, причем процесс этот не останавливается.

Чтобы возместить потери, деньги придется брать на внутреннем рынке. Чтобы увеличить экспорт в страны Азии, надо либо построить газопровод в Китай, либо развивать мощности по производству СПГ вместе с флотом танкеров, а это долгий и дорогой процесс.

Одно из оригинальных предложений от «Газпрома», озвученных в последнее время, — закупка регионами техники только на газомоторном топливе. Нужен ли регионам транспорт, работающий на газе, или нет, — не важно, главное — увеличить поток клиентов на газовые заправки, которые сейчас загружены едва ли на треть.

Как считают эксперты, на этом фоне предложение дать «Газпрому» свободу формирования цен без привязки к гостарифам выглядит, как минимум, подозрительно. Конечно, оно не должно привести к росту цен, но сценарии в России зачастую развиваются крайне непредскауземо.

Отметим также, что «Газпром» на внутреннем рынке не является монополистом. В 2021 году его поставки составили 63% от объема газа, который был необходим России. И возможность давать скидки может помочь перетянуть на себя хотя бы часть из оставшейся доли.

Аналитики утверждают, что при любом раскладе есть риск повышения цен на газ для населения. От этого может спасти лишь здоровая конкуренция, но ее возможность в этой сфере и среди таких крупных компаний в России — хороший вопрос.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Экономика#Новости
Подпишитесь
Желе вместо озера, грязь и разруха: что осталось от сада Аксакова в центре Уфы
Вчера, 05:35
Глава минздрава Башкирии раскрыл состояние пострадавших в ДТП с погибшим судьёй
Сегодня, 04:46
Что известно о погибшем в ДТП судье Верховного суда Башкирии Андрее Власове
Вчера, 12:19
Афера на миллиард: в Уфе на мэрию возбудили дело
21 апреля 07:04
Названы пять муниципалитетов Башкирии с рекордной убылью населения
Вчера, 10:48
Как переписать машину и квартиру на жену: советы юриста из Уфы
20 апреля 07:39