Башкирия и Марокко увеличили товарооборот в 27 раз

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:10
В ходе видеоконференции с торговым представителем России в Королевстве Марокко Алексеем Андреевым были озвучены итоги внешнеторговой деятельности РБ и Королевства Марокко за прошлый год.
— Рынок Марокко очень перспективный, и мы хотим показать нашим предпринимателям новые рынки сбыта, помимо основных наших партнеров в лице стран СНГ и Азии, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — Так, 13 предприятий Башкортостана в сфере торговли оптовым зерном, производства и переработки продуктов пчеловодства, производства масел и жиров, текстильной продукции, продукции лесопереработки, строительных материалов выразили заинтересованность в работе в данном направлении и стали участниками нашего мероприятия.
Рост товарооборота с Марокко обусловлен увеличением экспортных поставок нефтепродуктов и продуктов неорганической химии, как подчеркнула первый замминистра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Лена Изотова. По итогам прошлого года взаимный товарооборот республики с Марокко увеличился в 3,3 раза по сравнению с 2021 годом, при этом состоял исключительно из экспорта нефтепродуктов и продуктов неорганической химии. Но, по словам Лены Изотовой, правительство республики активно работает над диверсификацией структуры экспорта и увеличения объемов поставок несырьевых неэнергетических товаров.
Совещания в формате «Час с Торгпредом» проводятся с 2020 года. На конец 2022 года было проведено 35 онлайн совещаний. В текущем году было проведено два часа с торгпредами, участие в которых приняли 39 экспортно-ориентированных компаний республики: 24 января — Исламская Республика Иран; 28 февраля — Объединенные Арабские Эмираты.
Башкортостан является пилотным регионом, который внедрил данную практику. Этот проект вошел в перечень лучших региональных практик по рейтингу АО «Российский экспортный центр».
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его цель — обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее, чем на 70%