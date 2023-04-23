Башкирия и Марокко увеличили товарооборот в 27 раз

Рост товарооборота с Марокко обусловлен увеличением экспортных поставок нефтепродуктов и продуктов неорганической химии, как подчеркнула первый замминистра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Лена Изотова. По итогам прошлого года взаимный товарооборот республики с Марокко увеличился в 3,3 раза по сравнению с 2021 годом, при этом состоял исключительно из экспорта нефтепродуктов и продуктов неорганической химии. Но, по словам Лены Изотовой, правительство республики активно работает над диверсификацией структуры экспорта и увеличения объемов поставок несырьевых неэнергетических товаров.