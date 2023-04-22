Желе вместо озера, грязь и разруха: что осталось от сада Аксакова в центре Уфы

После Октябрьской революции 1917 г. частный парк был передан в ведомство города и в 1920-е гг. был переименован в парк Луначарского. В просторечии название сада было сокращено до Лунного. В парке ежедневно летом с 8 часов вечера и до полуночи играл духовой оркестр. В парке действовали павильон-читальня, бильярдная, ресторан, на эстраде ежедневно проводились концертные программы. Здание ресторана, как и театра, было видинеевской постройки и открывалось только летом. Позднее парк претерпел ещё ряд изменений, в частности, здесь установили металлическую изгородь, заменяли зеленые насаждения и т. д. Отметим, что сад неоднократно завоевывал премии как один из лучших в СССР.