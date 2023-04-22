Желе вместо озера, грязь и разруха: что осталось от сада Аксакова в центре Уфы

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В начале апреля в Уфе закрылся на реконструкцию сад имени Аксакова. В рамках реконструкции планируется разделить территорию сада на несколько зон: историческую аллею, приозерную набережную, литературную гостиную, событийную площадку и др., добавить новую входную группу, заменить освещение и т. д. В целом, можно сказать, что власти планируют модернизировать и максимально осовременить территорию сада.
В конце марта Управление капитального строительства администрации Уфы по итогам пяти аукционов заключило контракты на благоустройство объекта культурного наследия регионального значения — сада имени Аксакова и прилегающих территорий. Стоимость работ составит 241 миллион рублей.
Благоустройство реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Реконструкцию планируется завершить в сентябре 2023 года. Примечательно, что ранее среди уфимцев проводился опрос о том, какой из городских объектов те хотели бы модернизировать. В опросе, проходившем в период с 15 апреля по 30 мая, лидером стал именно сад имени Аксакова — за него проголосовали свыше 12,5 тысяч человек.
— Благоустройство территории парка вокруг пруда предполагает обновление и ремонт существующих покрытий, малых архитектурных форм без значительного вмешательства, организация доступа маломобильных групп населения к пруду. Также проектом предполагается обновление инфраструктуры, такой как освещение, организация звукового сопровождения в парке. Парк является объектом культурного наследия регионального значения, в связи с этим, исторический растительный ландшафт, трассировка исторической центральной пешеходной дорожки и искусственные террасы должны быть сохранены, — говорится на платформе «Жилье и городские объекты», где проходил опрос.
Несмотря на свое расположение в самом центре города (всего в нескольких минутах ходьбы отсюда Гостиный двор, здания Курултая и Советская площадь), сад все равно остается уединённым. Главный вход располагается со стороны улицы Пушкина. Входная группа представляет собой арку из нескольких золоченых колонн с изящной лепниной, забор же вокруг парка, напротив, выглядит несколько грубо. Разве что на входных воротах красуется некий сложнораспознаваемый орнамент. В настоящее время они закрыты — на одной из колонн висит выцветшее объявление о проведении ремонтных работ.
Попасть в сад сейчас можно со стороны улицы Новомостовой — своего рода черный ход: никакого убранства, только ярко-оранжевая сета и оградительные ленты. Уже при входе становится понятно, что реконструкция будет масштабной. Случайных посетителей парка встречают наполовину разобранные пешеходные дорожки и выкорчеванные из земли фонарные столбы. Всюду снуют рабочие, проезжают из стороны в сторону тракторы и самосвалы. Сам же сад ещё будто не до конца проснулся от зимней спячки. Едва оттаявшую землю в отдельных местах испещрили глубокие ямы, а сквозь сон ещё голых деревьев раздаются крики строителей.
Сад назван в честь русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. В конце XVIII в. на территории современного парка (ранее — Голубиная слобода, ныне — ныне ул. Пушкина, Новомостовая, Валиди и Цюрупы) родители писателя приобрели усадьбу с надворными постройками и плодовым садом. Здесь 20 сентября (1 октября) 1791 года и родился Сергей Тимофеевич Аксаков. Этот дом, однако, не сохранился. Он сгорел в пожаре в 1821 г. Новые владельцы усадьбы в 1822 г. запрудили ручей и создали небольшое озеро.
Родители Аксакова впоследствии переехали в другой дом. В середине XIX в. территория усадьбы принадлежала купцу 1-й гильдии Кондратию Игнатьевичу Блохину, владельцу спиртоводочного и пивоваренного производства. Даже в усадьбе он устроил небольшой водочный заводик, открыл здесь питейный дом и ресторан. Сын и наследник Кондратия Блохина — Александр Кондратьевич Блохин — в 1875 г. в саду построил театр, посадил берёзовую рощу.
В 1884 году территория усадьбы с садом и постройками на торгах была продана М. В. Пупышеву. Четыре года спустя бывший сад Блохина перешёл во владение купца Василия Ильича Видинеева. На месте усадьбы был разбит парк. В популярном у публики парке были аттракционы, лабиринт чудес, ресторан и танцплощадка. В парке играл оркестр. Видинеев построил здесь знаменитый Летний театр, просуществовавший почти столетие, но ныне уже утраченный. В 1910 году в саду были открыты первые теннисные корты на территории Республики Башкортостан.
После Октябрьской революции 1917 г. частный парк был передан в ведомство города и в 1920-е гг. был переименован в парк Луначарского. В просторечии название сада было сокращено до Лунного. В парке ежедневно летом с 8 часов вечера и до полуночи играл духовой оркестр. В парке действовали павильон-читальня, бильярдная, ресторан, на эстраде ежедневно проводились концертные программы. Здание ресторана, как и театра, было видинеевской постройки и открывалось только летом. Позднее парк претерпел ещё ряд изменений, в частности, здесь установили металлическую изгородь, заменяли зеленые насаждения и т. д. Отметим, что сад неоднократно завоевывал премии как один из лучших в СССР.
Одним из главных символов парка на протяжении долгих лет являлась скульптура аленького цветочка, выполненная из металла, — своеобразная дань уважения, пожалуй, самому известному произведению Сергея Аксакова. Сейчас, даже несмотря на то, что скульптура буквально выполнена из, казалось бы, неподвластных времени листов металла, выглядит так, будто готовится к увяданию. Все дело в том, что металлическую конструкцию намерены заменить. Сейчас железный цветок, стыдливо поджав лепестки, ютится близ каменной набережной, все больше теряясь среди монолитного величия серых плит.
Что удивительно на фоне скорой гибели железного цветка, так это то, что лиственница, растущая в саду уже порядка 200 лет, несмотря на свой внушительный возраст, а, может, и благодаря нему, продолжит жить. Величественное порождение живой природы оказалось долговечнее своего рукотворного собрата. Более того, лиственницу, растущую в саду с 1834 года, выделят архитектурной подсветкой и соответствующей информационной табличкой.
Упомянутая ранее набережная, опоясывающая собой садовый пруд, в глазах многих уфимцев всегда выглядела несколько странно в своей попытке выглядеть монументально, несмотря на небольшой размер. Известной особенностью пруда всегда было то, что в нём часто плавали лебеди, возвращавшиеся с далёких берегов. Однако сейчас водоем едва ли сможет привлечь хоть каких-то обитателей. Вода в пруду не то, чтобы выглядит грязной, а скорее напоминает специфическое желе из зеленоватой жижи, опавших листьев и случайно оказавшегося там мусора.
На противоположной стороне пруда склон, ведущий к воде и вовсе ни то размыло, ни то его умышленно перекопали. Во всяком случае покрывающий его мусор едва ли прибавляет месту эстетики.
Как бы то ни было, теперь горожанам остается дождаться сентября 2023 года, когда реконструкция будет завершена и сад Аксакова вновь станет привлекательным и современным городским пространством.