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В резонансном ДТП с участием автобуса погиб судья Верховного суда Башкирии

22 апреля 2023, 08:59
Фото: Владимир Севастьянов // telegram
Информацию Mkset подтвердили в пресс-службе Верховного суда РБ.

Жертвой смертельного ДТП в Дюртюлинском районе стал судья Верховного суда РБ Андрей Власов. Информацию Mkset подтвердили в пресс-службе суда.

— Факт гибели судьи Андрея Власова подтверждаем, это действительно так. Но информацию при каких обстоятельствах это случилось не сможем Вам прокомментировать, это вопрос к правоохранительным органам, — пресс-секретарь Верховного суда РБ.

Напомним, что столкновение Мазда СХ-9 и микроавтобуса «Пежо Боксер» произошло сегодня утром на дороге Нефтекамск-Дюртюли. Известно об одном пострадавшем из легкового автомобиля, а также о 10 пассажирах из микроавтобуса. Все были доставлены в ГБУЗ «Дюртюлинская ЦРБ» для осмотра.

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#Элина Сайфранова
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