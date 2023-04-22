В резонансном ДТП с участием автобуса погиб судья Верховного суда Башкирии

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Жертвой смертельного ДТП в Дюртюлинском районе стал судья Верховного суда РБ Андрей Власов. Информацию Mkset подтвердили в пресс-службе суда.
— Факт гибели судьи Андрея Власова подтверждаем, это действительно так. Но информацию при каких обстоятельствах это случилось не сможем Вам прокомментировать, это вопрос к правоохранительным органам, — пресс-секретарь Верховного суда РБ.
Напомним, что столкновение Мазда СХ-9 и микроавтобуса «Пежо Боксер» произошло сегодня утром на дороге Нефтекамск-Дюртюли. Известно об одном пострадавшем из легкового автомобиля, а также о 10 пассажирах из микроавтобуса. Все были доставлены в ГБУЗ «Дюртюлинская ЦРБ» для осмотра.