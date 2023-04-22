В резонансном ДТП с участием автобуса погиб судья Верховного суда Башкирии

Напомним, что столкновение Мазда СХ-9 и микроавтобуса «Пежо Боксер» произошло сегодня утром на дороге Нефтекамск-Дюртюли. Известно об одном пострадавшем из легкового автомобиля, а также о 10 пассажирах из микроавтобуса. Все были доставлены в ГБУЗ «Дюртюлинская ЦРБ» для осмотра.