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В Башкирии водитель опрокинул автомобиль с детьми

22 апреля 2023, 05:20
Фото: 1MI
ДТП произошло в Архангельском районе.

В Архангельском районе Башкирии на объездной дороге перевернулся автомобиль Volkswagen Jetta. Как сообщили в ГИБДД, 65-летний водитель не справился с управление и вылетел в кювет.

На момент ДТП в автомобиле находились двое взрослых и двое детей. Спасатели вытащили из салона иномарки пассажиров, после чего они были доставлены в больницу с различными травмами и ушибами.

Самый маленький пассажир — трехлетний мальчик — пострадал больше всего, так как на момент ДТП находился на коленях у матери и не был пристегнут.

По факту произошедшего начата проверка. На контроль инцидент взяла и прокуратура РБ.

#Элина Сайфранова
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