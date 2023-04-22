В Башкирии водитель опрокинул автомобиль с детьми

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В Архангельском районе Башкирии на объездной дороге перевернулся автомобиль Volkswagen Jetta. Как сообщили в ГИБДД, 65-летний водитель не справился с управление и вылетел в кювет.
На момент ДТП в автомобиле находились двое взрослых и двое детей. Спасатели вытащили из салона иномарки пассажиров, после чего они были доставлены в больницу с различными травмами и ушибами.
Самый маленький пассажир — трехлетний мальчик — пострадал больше всего, так как на момент ДТП находился на коленях у матери и не был пристегнут.
По факту произошедшего начата проверка. На контроль инцидент взяла и прокуратура РБ.